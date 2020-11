ROCK CONTEST, (molto) buona la prima!

E’ partita alla grande l’edizione online del Rock Contest, concorso musicale per emergenti under 35 organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Merito dell’ottimo livello dei primi sei gruppi/artisti in gara ed in collegamento video, dell’esclusivo live di Emma Nolde e dei contributi di Subsonica e Max Collini e di un format avvincente.

Giusto il tempo di tirare il fiato, ed ecco altre 6 band pronte a sfidarsi, lunedì 16 novembre dalle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio crossmedia e Rock Contest, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.

A darsi battaglia in questa seconda selezione online saranno i giovanissimi Aida, con un mix di “chitarre e urli intimi”, da Firenze arrivano anche gli Anders, tra spoken word e rock alternativo. Sospeso tra dream pop e trap il sound del siciliano Damico mentre Elise Duchemin – origine francese, residente in Toscana – tesserà trame di pop contemporaneo. E ancora, da Perugia l’elettronica sperimentale e trip hop di Mömi, da Torino i ritmi downtempo e i suoni astratti dei Wicked Expectation.

Anche questo appuntamento avrà il suo special guest, anzi due: Erriquez e Finaz della Bandabardò proporranno un esclusivo live acustico confezionato per il Rock Contest.

Durante la puntata sapremo anche il vincitore della prima selezione che accederà di diritto alla finale del 21 dicembre. A stilare la classifica di ogni serata sono una giuria di addetti ai lavori e soprattutto il pubblico: si può votare online sulla pagina www.rockcontest.it, per questo secondo appuntamento il termine scadrà alle ore 22 di mercoledì 18 novembre.

Declinato in “Computer Age Edition“, il Rock Contest torna con una formula rinnovata e completamente online: 30 band/artisti da tutta Italia – selezionati tra oltre 600 iscritti – in scena ogni lunedì, fino al 7 dicembre. Finalissima il 21 dicembre.

In palio premi pensati per la crescita artistica e la promozione, tra cui il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (al gruppo che meglio esprimerà la condizione giovanile) e il Premio Ernesto De Pascale a chi presenterà la migliore canzone in italiano.

Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.