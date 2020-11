Teatro Eliseo: prosciolto Luca Barbareschi, il fatto non sussiste

Parola fine all’inchiesta Eliseo. In udienza preliminare Luca Barbareschi è stato prosciolto perché il fatto non sussiste.

‘Sono soddisfatto, finalmente questa formula sancisce il mio proscioglimento dall’accusa di ‘ricettazione fallimentare’, ovvero l’accusa iniqua e assurda di essermi appropriato di poltrone, moquette, sipario, condizionatori della passata gestione fallimentare, la Nuova Teatro Eliseo.’

Un successo importante anche perché il Giudice ha riconosciuto il fatto che i beni non fossero di proprietà della precedente amministrazione in sede di udienza preliminare senza procedere al rinvio a giudizio.

‘Ogni volta che ricevo un avviso o un’accusa diventa un fatto reputazionale che va ad inficiare tutte le nostre attività. Sono stato accusato di aver rubato le sedie del teatro che avevo preso in affitto e i media non hanno sottolineato la comicità dell’accusa ma anzi hanno cavalcato la notizia. Vorrei che la stampa imparasse a scrivere senza emanare sentenze prima della magistratura. Vorrei che si fermasse questa macchina del fango e che venisse riconosciuto come il gruppo Eliseo Multimedia si muova in maniera coerente e onesta. Ringrazio l’Avvocato Balducci che mi ha seguito con grande professionalità.’

Barbareschi conclude con un appello al Ministro Franceschini ‘ringrazio il Ministro per l’impegno con cui sta cercando di aiutare i teatri con il decreto Ristori ma questo è un anno terribile per i teatri privati e fintanto che non ci sarà equità nella distribuzione delle risorse provenienti da Comune, Regione e Ministero, il Teatro Eliseo sarà sempre in affanno.’