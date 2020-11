TorinoFilmLab Meeting Event 2020

TorinoFilmLab è un laboratorio internazionale annuale che supporta talenti provenienti da tutto il mondo attraverso attività di formazione, sviluppo, produzione e finanziamento.

L’anno culmina con il TFL Meeting Event, forum internazionale di co-produzione del TorinoFilmLab, all’interno del quale vengono presentati – ad un’audience di professionisti internazionali – i progetti sviluppati durante l’anno. Nel 2020 l’evento si svolgerà interamente in forma digitale, dal 16 al 20 Novembre. In questo periodo storico, è più importante che mai offrire uno spazio in cui nuove collaborazioni possano germogliare e dove il cinema possa fiorire. Il TFL Meeting Event mostrerà oltre 60 progetti, tra film e serie TV, in cerca di produttori, co-produttori, agenti di vendita e altre tipologie di partner. Completano il programma numerose talk e masterclass con professionisti di rilievo del settore.

L’evento si concluderà con la tradizionale Cerimonia di Premiazione, occasione per assegnare premi di sviluppo, produzione e distribuzione ai migliori progetti del programma FeatureLab (dedicato a film in uno stato di sviluppo avanzato) e del programma ScriptLab (dedicato a film in uno stato di sviluppo iniziale).

I PREMI DEL TFL

La Giuria di FeatureLab, composta da cinque professionisti internazionali del mondo del cinema, assegnerà i TFL Production Awards (fino a un totale di € 180.000) ai progetti che meglio si sono distinti all’interno del programma.

TorinoFilmLab ha inoltre creato due green awards con l’obiettivo di concretizzare le sue azioni verso un’industria più sostenibile: il White Mirror Award (€ 3.000), rivolto ai progetti ScriptLab che affrontano temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, e il Green Filming Award (€ 2.000), promosso insieme alla Trentino Film Commission, da conferire a progetti FeatureLab vincitori che mettano in pratica il protocollo Green Film.

A uno dei progetti ScriptLab spetterà inoltre il prestigioso CNC Award (€ 8.000), offerto da CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée, assegnato da una giuria internazionale.

In ultimo, i progetti FeatureLab possono ricevere una serie di premi collaterali, grazie ai partner del TorinoFilmLab: il Post-Production Award (dedicato ai servizi di post-produzione), il Sub-Ti Award (realizzazione di sottotitoli) e il Sub-Ti Access Award (sottotitoli o descrizioni audio per ipovedenti o ipoudenti).

EVENTI SPECIALI: FOCUS ITALIANO

Il TorinoFilmLab ha investito in svariate iniziative rivolte all’industria italiana: talk e masterclass organizzate all’interno di Torino Film Industry e training dedicati a produttori emergenti e a progetti di serialità televisiva. Un film targato TFL verrà inoltre presentato durante il Torino Film Festival.

TFI Torino Film Industry | 17-24 Novembre 2020

TFI Torino Film Industry comprende la quinta edizione del Torino Short Film Market, organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass curate dal TorinoFilmLab e gli eventi dei Production Days, organizzati dalla Film Commission Torino Piemonte.

TorinoFilmLab presenterà un Pitch Realization Workshop in cui Christopher Mack (Netflix) spiegherà come proporre un progetto di serialità a potenziali buyer e una talk dove la regista argentina Lucrecia Martel rivelerà alcuni dettagli sul suo progetto CHOCOBAR (supportato da TFL). Inoltre, l’autore e regista libanese Michel Kammoun condividerà pratiche di script development, mentre la sceneggiatrice e story editor Eszter Angyalosy (Ungheria) svelerà le migliori tecniche per far innamorare gli spettatori di una serie TV.

TFL Up & Coming Italia

TFL Up & Coming Italia è un programma di tutoraggio per 6 produttori emergenti che stanno muovendo i primi passi verso la coproduzione internazionale. Comprende sessioni di formazione su misura con esperti di produzione, sales e pitch, e la partecipazione al TFL Meeting Event per scoprire i progetti TFL sviluppati durante l’anno. Il programma si conclude con la sessione di pitching dei progetti e gli incontri one-to-one con professionisti internazionali durante i Production Days della TFI.

SeriesLab Italia

SeriesLab Italia è un’iniziativa di training per sceneggiatori professionisti provenienti dall’Italia, che stanno sviluppano una serie TV originale. Da dicembre 2019 fino alla presentazione dei progetti che ha luogo durante il TFL Meeting Event, il programma segue l’intero processo di creazione e mette in connessione i principali player del settore televisivo.

Torino Film Festival | 20-28 Novembre 2020

Nell’ambito della trentottesima edizione del Torino Film Festival, TorinoFilmLab presenterà il film THE SALT IN OUR WATERS di Rezwan Shahriar Sumit, una co-produzione tra mypixelstory (Bangladesh) e Arsam International (Francia). Il film ha avuto la sua premiere durante il BFI London Film Festival 2020 ed è stato selezionato a Busan IFF 2020.

TorinoFilmLab supporta la distribuzione internazionale del film grazie al TFL Audience Design Fund, fondo di distribuzione creato tramite il supporto di MEDIA – Creative Europe, sottoprogramma dell’Unione Europea. Consiste in un contributo di € 45.000 e nella partecipazione in sessioni di training su misura, tenute da esperti TFL in Audience Design.

Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Piemonte, Città di Torino e il sotto-programma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea.