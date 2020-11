Valentina Parisse: giudice di “All together now – La musica è cambiata”

La brillante cantante e autrice è confermata nel cast per la terza volta. Di recente l'artista ha firmato il brano "Stai giù" per il nuovo album di Renato Zero.

Valentina Parisse sarà fra i giudici di “All Together Now – La musica è cambiata“, in onda dal 4 novembre, in prima serata su Canale 5. Per la terza volta consecutiva la brillante cantante e autrice prenderà un posto nel “Muro Umano” dello show musicale della rete ammiraglia Mediaset.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Michelle Hunziker, affiancata, novità di questa edizione, da una “giuria vip”, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, che valuterà le performance dei concorrenti insieme al Muro Umano composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprenderà anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

La direzione artistica e la regia di sono affidate a Roberto Cenci.

Per Valentina ha un grande valore essere riconfermata nel cast della nuova edizione che quest’anno ha il sapore della novità e della “resistenza”, e che è stata realizzata durante la corrente pandemia globale grazie al ruolo fondamentale di tutti gli addetti ai lavori del mondo della musica e dell’intrattenimento.

“Questa mia nuova esperienza con All Together Now è semplicemente unica e straordinaria, non solo per la gioia di partecipare ancora una volta ad un programma pieno di Musica e di grandi talenti, ma anche per il periodo particolare, in cui lo show musicale viene realizzato – dichiara Valentina Parisse – La più forte speranza è quella di portare un momento di gioia nelle case dei telespettatori. Il ringraziamento va a tutta la grande squadra di Roberto Cenci, Francesca Cenci e ai colleghi del Muro che lo hanno reso possibile.”

Con la passata edizione di All Together Now Valentina ha saputo siglare un altro successo professionale, dimostrando ancora una volta di possedere uno spirito eclettico e una grande apertura verso le collaborazioni di genere musicale. Infatti, quest’estate l’artista ha presentato al pubblico il singolo “OGNI BENE” (Polydor/ Universal Music Italia) con un featuring d’eccezione del rapper Space One, un altro giudice dello show. A soli 3 giorni dall’uscita, la canzone è entrata a pieno titolo nella classifica internazionale TOP 100 Earone e TOP 50 italiana.

Tra le novità artistiche, il brano “Stai giù” che Valentina Parisse ha firmato per il nuovo album di Renato Zero “Zerosettanta“. Non è la prima collaborazione con il cantautore romano: Valentina ha anche composto la musica del singolo “Rivoluzione“, inserito nell’album “Alt“.

L’inarrestabile Valentina Parisse è attualmente impegnata sulla scrittura dei brani per i Big della musica e sulla produzione del suo nuovo progetto discografico che sorprenderà molto presto i suoi fan.

VALENTINA PARISSE – carriera

La carriera di Valentina Parisse inizia con disco “Vagabond” (2011, Lab/Sony Italia), dal sound raffinato, realizzato tra Italia, Inghilterra e Canada – a cui hanno collaborato il produttore Steve Galante, il musicista Phil Palmer e Mazen Murad . L’album, seguito da un fortunato tour sold out in prestigiose location come Blue Note di Milano e l’Auditorium Parco della Musica, ha introdotto Valentina alla scena musicale italiana. Il suo primo singolo in italiano, “Sarà bellissimo” (2014, Lab), prodotto da Phil Palmer, registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Nel 2018 si apre un nuovo percorso con Universal Music Italia, con cui la giovane artista pubblica “Tutto cambia“, la canzone prodotta da Francesco Catitti e masterizzato a Miami da Antonio Baglio, diventata la colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi” (Medusa Film). Il singolo vanta la collaborazione degli autori Tyrone Wells e l’ex membro dei One Republic Tim Myers. In occasione del Concerto del Primo Maggio 2019 in Piazza San Giovanni a Roma, la cantante ha presentato il brano “Dannata Lotta” (Polydor/Universal Music Italia), scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco Catitti aka “Katoo”, masterizzato da Antonio Baglio e missato da Chris Lord-Alge. Valentina Parisse è anche autrice di brani portati al successo da artisti italiani del calibro di Renato Zero (insieme a Phil Palmer, Valentina ha composto la musica del singolo “Rivoluzione”, inserito nell’album “Alt” del 2016, e firmato la più recente “Stai giù” dell’album Zerosettanta uscito il 30 settembre 2020) e Michele Zarrillo (collaborando alla scrittura de “Nell’estasi o nel fango” presentato a Sanremo 2020 e di “Vivere e rinascere” – 2017). Nel maggio 2019 Valentina ha avuto il privilegio di esibirsi davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla leggenda della musica Bruce Springsteen: l’artista ha cantato l’Inno di Mameli, da lei riarrangiato e prodotto insieme a Fabio Garzia, in apertura delle competizioni del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, tenutesi a Piazza di Siena. “Ogni bene” (Polydor/Universal Music Italia) è l’ultimo singolo pubblicato il 5 giugno 2020 e che anticipa il prossimo album in studio.

Valentina Parisse – Official Pages

Sito Web: www.valentinaparisse.com

Facebook: www.facebook.com/parisseonline

Instagram: www.instagram.com/valentinaparisse

Twitter: www.twitter.com/parisseonline