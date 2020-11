XXIII Premio internazionale di canto lirico – Borsa di studio “Valerio Gentile”

La decisione della famiglia Gentile conferma la volontà di sostenere i giovani talenti in questo momento di crisi.

La XXIII edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile” si terrà nonostante tutto: restano confermate le date dell’8 e del 9 dicembre ma, a causa della nuova situazione di emergenza sanitaria e delle restrizioni presenti nella maggior parte dei Paesi europei, la direzione del premio e la giuria presieduta da Sonia Ganassi hanno appena definito le nuove condizioni di partecipazione che si svolgeranno attraverso videoregistrazioni.

La nuova data di scadenza della domanda di partecipazione è fissata al 30 novembre. Si è trattata di una non facile decisione, consapevoli che in nessun modo questa modalità possa paragonarsi o sostituirsi all’ascolto dal vivo: la motivazione che ha spinto la famiglia Gentile a non sospendere il Premio 2020 è, ancora una volta, la volontà di essere vicini ai giovani artisti, specialmente in un momento di grave crisi come quello che il mondo dell’Opera sta attraversando in questi mesi.

Gli aggiornamenti al Bando già pubblicato riguardano la fornitura dei due video necessari per accedere al concorso e sono descritti negli articoli 10/12/13, consultabili a questo link

(Integrazione e aggiornamento del Bando già pubblicato qui)

Il Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile”, istituito dal Centro Studi “Valerio Gentile” in collaborazione con i Conservatori di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli ed è stato fondato nel 1997 per ricordare Valerio Gentile, giovane cultore di musica e studente di canto lirico prematuramente scomparso.

Il concorso si propone di promuovere e sostenere il talento giovanile per il canto lirico ed è riservato ai giovani cantanti lirici che, alla data dell’1 gennaio 2020, non abbiano compiuto 28 anni.

Tra le particolarità dei premi concessi, spicca quella che non sono corrisposti in denaro perché finalizzati a finanziare progetti artistici liberamente scelti dai vincitori (come, ad esempio, una quota di partecipazione in accademie o corsi di perfezionamento o anche in produzioni discografiche) presso istituzioni specifiche italiane o straniere con le quali il Centro Studi “Valerio Gentile” stabilirà un’apposita convenzione.

I premi anche quest’anno sono ricchi, oltre alle borse di studio – rispettivamente di euro 2000, 1000 e 500 per i primi tre classificati – i vincitori potranno contare su alcuni concerti retribuiti che verranno offerti dagli enti rappresentati nella giuria: l’assegnazione di un ruolo in una produzione della XVII edizione del Traetta Opera Festival 2021/2022 di

Bitonto; un concerto nell’ambito del Festival “Ritratti” 2021 di Monopoli; un concerto nell’ambito delle stagioni 2021 organizzate dall’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali di Mola di Bari; un concerto nell’ambito della programmazione di “Ad Libitum Festival” 2021 di Polignano a Mare.

La giuria della XXIII edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio “Valerio Gentile” è composta dalla Presidente Sonia Ganassi, artista di chiara fama in rappresentanza della scena lirica internazionale; Andrea De Amici di In Art Management; Vito Clemente, direttore artistico del Traetta Opera Festival; Antonia Valente, direttrice artistica del Ritratti Festival di Monopoli; Pietro Rotolo, direttore artistico dell’associazione

Giovanni Padovano; Maurizio Pellegrini per il Festival Ad Libitum; Margherita Rotondi, direttrice artistica dell’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce.

Per sapere di più sul Centro Studi “Valerio Gentile”: www.valeriogentile.it

Contatti e numeri utili

Coordinamento Artistico- Associazione Musicale Euterpe

320 8141 845

Coordinamento Amministrativo: Prof. Nicola Gentile (mail:premio@valeriogentile.it )

348 4056 218