Un concerto sotto forma di recital. Una voce molto nota al pubblico, quella di Elio, accompagnata da un virtuoso del pianoforte, Roberto Prosseda. Insieme al No’hma per un nuovo appuntamento della seguitissima rassegna “Le domeniche speciali”, in diretta streaming sui canali digitali del teatro.

Lo spettacolo Largo al factotum è un viaggio originale nella storia della musica classica che parte da Wolfgang Amadeus Mozart e arriva a Kurt Weill fino al contemporaneo Luca Lombardi. Passando naturalmente per Rossini che dà il titolo allo spettacolo.

Largo quindi al factotum della città e al Teatro No’hma che dopo il successo ottenuto con Offelia Suite che ha visto in scena Viola Graziosi, torna a proporre una nuova “domenica speciale” che si preannuncia ricca di sorprese.

“Una nuova domenica insieme – spiega Livia Pomodoro – questa volta alla scoperta di un repertorio musicale selezionato con particolare attenzione all’originalità dei brani e al piacere e soprattutto al divertimento che si prova nell’ascolto di alcuni pezzi ormai classici.

Un pomeriggio ancora in streaming per stare insieme, in tutto il mondo, ovunque, uniti dalla passione per il teatro.”

Per seguire lo spettacolo è sufficiente collegarsi al sito www.nohma.org e seguire le istruzioni nella home page.

Largo al factotum

con

Elio, voce

Roberto Prosseda, pianoforte

musiche di

Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Kurt Weill, Anonimo giapponese, Luca Lombardi