I genitori di oggi hanno la responsabilità di crescere i cittadini di domani: quali strumenti hanno a disposizione?

La Costituzione è – secondo Liliana Segre – “quell’esercizio di grazia e cortesia civile che ci fa tenere la barra dritta anche nelle notti senza luna. Stimolare, allenare, perfezionare, elevare a potenza ennesima il senso civico dei bambini – continua Segre – è una ‘misura preventiva’, un vaccino universale contro l’indifferenza.”

Così la senatrice a vita, con il suo straordinario impegno per i diritti umani, scrive nella prefazione del nuovo libro “Dall’Io al noi – il cuore dei bambini cambierà il mondo”, della collana di successo QUID+ (Gribaudo) che da martedì 30 marzo uscirà in edicola con Il Sole 24 Ore.

Cambiare il mondo partendo dal cuore dei bambini e accompagnarli a fare i primi passi nell’educazione civica è la grande missione che si prefigge questo volume, missione sostenuta e condivisa dalla senatrice e dagli autori del volume.

I bambini sono il futuro della nostra società, sono i cittadini di domani. Quando cresceranno avranno bisogno di un bagaglio di competenze, sentimenti e valori per muoversi responsabilmente in un panorama sempre più complesso e globale.

Come sappiamo, anche per esperienza diretta, i più piccoli sono focalizzati su loro stessi: “io” e “mio” sono le parole che usano più spesso. Eppure, dal giorno della nascita, iniziano a confrontarsi con l’altro, prima all’interno del nucleo famigliare, poi in un gruppo come la classe e, successivamente, con un numero sempre maggiore di persone, fino a diventare parte attiva della società, cioè parte di un “noi”.

Quali sono le tappe fondamentali di questo percorso? Come possiamo stimolare in loro, oltre che il rispetto per le regole, un sentimento positivo verso i valori del vivere in comunità? Com’è possibile parlare di un argomento così apparentemente complesso come l’educazione civica a bambini ancora così piccoli?

Semplice. Prima di tutto, attraverso le fiabe.

“Le fiabe – spiega Barbara Franco, autrice e ideatrice della collana QUID+ –insegnano i valori della bontà d’animo, della gentilezza, del rispetto per l’altro, e ancora, dell’andare oltre alle apparenze, della capacità di superare le situazioni difficili e di avere tanta forza di volontà”.

La parte dedicata ai bambini è composta da cinque fiabe classiche illustrate, da leggere insieme: le fiabe sono un importante punto di riferimento nello sviluppo emotivo del bambino e dei suoi valori morali, perché gli permettono di entrare in contatto con l’altro e di immedesimarsi con lui. Attraverso le fiabe i più piccoli possono iniziare a conoscere e comprendere quei valori universali sempre attuali che li accompagneranno per tutta la vita. A mano a mano che i bambini agiranno nel mondo, sia quello fantastico attraverso le fiabe, sia quello reale attraverso l’esperienza, sorgeranno spontaneamente in loro domande su ciò che è giusto e sbagliato, sul perché le persone si comportano in un determinato modo.

È nostro compito essere attenti a questa naturale curiosità e utilizzarla come strumento per seminare in loro sentimenti di empatia e responsabilità.

E qui entra in scena il secondo strumento che il libro mette a disposizione, ovvero un vero e proprio vademecum-guida per noi adulti, per aiutare i genitori a prendere consapevolezza del concetto di morale e di come questo si sviluppi nel bambino, partendo dagli studi dello psicologo statunitense Lawrence Kohlberg e arrivando fino alle moderne neuroscienze.

Si evidenzia inoltre l’importanza cruciale delle emozioni e come l’intelligenza emotiva e l’empatia aiutino in modo determinante il processo di maturazione e di consapevolezza sulla complessità del mondo e delle sue regole.

Nel nostro ruolo di genitori, possiamo aiutare i bambini a maturare interiormente un’attenzione, una spinta, un interesse reali e profondi verso gli altri, verso la collaborazione e la solidarietà, il rispetto per il prossimo, per l’ambiente e la natura, per la propria salute e per quella della collettività.

Tutto questo, nel tempo, può aiutarli a sviluppare un profondo senso civico e porre le basi per lo sviluppo di valori più complessi legati alla società e al mondo in cui vivranno.

In edicola con il Quotidiano, a partire da martedì 30 marzo 2021.

Il libro è disponibile anche su: http://offerte.ilsole24ore.com/daioalnoi.

Gli Autori

Barbara Franco si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino per poi specializzarsi nel settore delle imprese con alto valore culturale. Da anni lavora in campo editoriale con le più grandi realtà italiane e internazionali. Nel 2013 è diventata mamma di Pietro.

Nel 2015 ha ideato la linea editoriale QUID+ condividendo la sua esperienza e la sua ricerca in campo pedagogico. Affidandosi di prodotto in prodotto ai più grandi specialisti del settore di riferimento, lo scopo di QUID+ è regalare ai bambini gli strumenti per vivere al meglio il proprio futuro.

Antonella Antonelli laureata in Filosofia, è consulente e formatrice di Educazione alla cittadinanza per De Agostini Scuola, per la quale cura percorsi, seminari e webinar. È consulente di varie case editrici e studi editoriali per cui progetta, sviluppa e scrive fascicoli, libri e prodotti educational e/o di edutainment dalla fascia prescolare ai young adult. Scrive anche sceneggiature per il teatro dei ragazzi e tiene da anni laboratori nelle scuole. Laura Locatelli, laureata in Lingue, è consulente e formatrice

Laura Locatelli laureata in Lingue, è consulente e formatrice di Educazione alla cittadinanza per De Agostini Scuola, per la quale cura percorsi, seminari e webinar. Dopo una breve esperienza nell’insegnamento, da vent’anni lavora nel settore editoriale, occupandosi di editing e traduzioni. Attualmente progetta e scrive prodotti editoriali dedicati soprattutto ai bambini/ragazzi, si occupa di adolescenza e promuove la lettura nelle scuole.

Liliana Segre nata nel 1930 in una famiglia di ebrei laici, a otto anni dovette lasciare la scuola a causa delle leggi razziali. Catturata a tredici anni e poi deportata ad Auschwitz, ha perso nel lager il padre e i nonni; nel dopoguerra è cresciuta con i nonni materni, unici scampati allo sterminio. Sposata con un avvocato cattolico, deportato nel 1943 perché fra le migliaia di militari italiani che non vollero aderire alla Repubblica sociale, ha tre figli e tre nipoti. Da anni testimone della “follia del razzismo”, ha scritto diversi libri di memoria e denuncia: per il suo impegno ha ricevuto numerose onorificenze.

Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nicola Tomba è dottore in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (Università di Trento). Ha girato il mondo per studiare a fondo le diverse tecniche pedagogiche, acquisendo una vasta conoscenza dei metodi più avanzati per prendere i punti di forza di ognuno e creare la sua personale selezione. Dal 2009 promuove corsi per aiutare i genitori a esprimere il potenziale dei propri figli, e per fornire loro tecniche semplici e pratiche, applicabili in ogni famiglia, che portino al bambino risultati concreti attraverso il divertimento e la scoperta di punti di vista differenti.

Dati

Titolo: DALL’IO AL NOI. Il cuore dei bambini cambierà il mondo

Autori: Barbara Franco, Antonella Antonelli, Laura Locatelli

Prefazione: Liliana Segre

Illustrazioni: Anita Barghigiani

Formato 25 x 25 cm

Pagine: 96

Prezzo: 12,90 €

Uscita: 30 MARZO 2021 in edicola con Il Sole 24 Ore