È viva la musica, un progetto di Autori Uniti

Dal 26 marzo in radio e in digitale e il video su Youtube

Arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “È VIVA LA MUSICA”, progetto nato per dare attenzione e dignità alla professione dell’Autore.

AUTORI UNITI è il nome scelto dal gruppo di artisti e autori che insieme vogliono portare a tutti un grido di aiuto per il settore artistico e autoriale che, in questo momento storico, in piena pandemia, si è visto sottrarre ingenti risorse e sicuramente più di ogni altro, ha risentito in termini economici, visto il blocco totale da più di un anno di eventi artistici. Gli Autori, in particolare quelli puri, che non cantano le loro canzoni, non hanno voce risultando spesso invisibili nelle politiche dei Governi.

Enzo Leomporro e Gianni Donzelli, gli AUDIO 2, hanno pensato di dare voce agli Autori scrivendo una canzone che parla della centralità dell’Autore nel mondo della Musica, del Cinema, della Televisione e dello Spettacolo in generale, e hanno voluto condividere il progetto invitando a cantare con loro ben 13 Artisti Autori di canzoni e Autori dello spettacolo televisivo, che hanno aderito e sono:

EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, BOBBY SOLO, GIGI E ROSS, MARIELLA NAVA, TONY ESPOSITO, PIETRA MONTECORVINO, DAVIDE DE MARINIS, LUISA CORNA, FRANCO SIMONE, MIMMO CAVALLO, FRANCO FASANO e CARMINE FARACO.

Qui il video: https://youtu.be/sJ5E6yHr138

Il patrocinio della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di U.N.A. – Unione Nazionale Autori e A.F.I. – Associazione Fonografici Italiani, va a rafforzare la bontà del progetto che ha visto lavorare e contribuire a questo progetto: per l’arrangiamento, programmazione e coordinamento musicisti Luigi Pignalosa, il sound engineer Enzo Rizzo, la Clodio Music per la pubblicazione del singolo, La Dorado Production per il videoclip, lo Studio Master di Massimo Passon Udine, Insani Logoritmi Studio e grazie a Filippo Broglia di RECmedia comunicazione e promozione.

Il ricavato del singolo sarà interamente devoluto all’associazione culturale INSOLISUONI di Polignano a Mare (BA), paese natio di Domenico Modugno, che ogni anno con la rassegna “AUTORI – RASSEGNA DI MUSICA D’AUTORE” accende l’attenzione su Autori e Musicisti come dicono loro: “non che vendono di più ma che emozionano di più”.

Sembra banale dirlo ma di fatto senza gli Autori non esisterebbe nulla che possa essere definito Arte.