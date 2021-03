Il circo approda a teatro in un matrimonio intrigante con la grande musica classica. Questo il senso di un nuovo contest che nasce in Veneto, a Legnago, nella città che ha dato i natali al compositore Antonio Salieri, nell’intento di dare nuovi contenuti sia all’arte circense contemporanea, sia alla musica classica, anche attraverso nuove contaminazioni estetiche e visuali.

L’International Salieri Circus Award, in programma dal 23 al 27 settembre prossimi al Teatro Salieri di Legnago (Verona), sarà l’unico festival circense competitivo del panorama internazionale a fondere il circo contemporaneo con la musica classica.

“Per noi è un motivo di orgoglio – afferma il sindaco di Legnago con delega alla cultura, Graziano Lorenzetti – che Antonio Salieri, nostro concittadino e grande compositore ancor oggi troppo sottovalutato, possa interpretare in questa occasione la figura di testimonial di un nuovo festival internazionale in cui il circo contemporaneo incontra la musica classica e in qualche modo ne permette una nuova fruizione”.

Antonio Giarola, esperto in arti circensi per aver curato molte regie internazionali ed ideatore del contest di cui è il direttore artistico, è convinto della necessità di ripartire con nuovi stimoli.

“La pandemia – afferma Giarola – ha rimesso in discussione lo spettacolo dal vivo in generale e ancor più alcune estetiche circensi che oggi necessitano di nuove formulazioni per essere ancora appetibili. Del resto, negli ultimi dieci anni sono cresciuti a dismisura, in parallelo alla danza contemporanea, un nutrito gruppo di nuovi acrobati che potremmo definire “virtuosi del corpo”, veri e propri attori e danzatori, capaci di esprimersi con nuove dinamiche, nuovi e sempre più sofisticati attrezzi per rappresentare sensibilità affini al sentire comune”.

L’International Salieri Circus Award, che ha il patrocinio dell’Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi, è un evento molto atteso nel mondo dello spettacolo per le sue peculiarità; vedrà in concorso oltre venti concorrenti e punta a diventare, a pandemia terminata, il punto d’incontro dei più importanti artisti, critici e imprenditori della categoria da ogni parte del mondo.

Nel corso delle prossime settimane verranno annunciati i nomi degli artisti partecipanti, dei componenti delle giurie, illustrate le modalità di svolgimento e presentate le iniziative collaterali.



