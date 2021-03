Leonardo, che genio!, un video spettacolo pop-up

di e con Elena Russo Arman

musica a cura di Alessandra Novaga

luci di Giacomo Marettelli Priorelli

suono di Giuseppe Marzoli

la voce di Leonardo da Vinci è di Cristian Giammarini

produzione Teatro dell’Elfo

Uno spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci che riesce a sorprendere e incantare tutti gli spettatori, dai più piccoli fino agli adulti (che non rimangono delusi). A raccontarci i successi, ma anche le difficoltà di questo incredibile genio del Rinascimento è Elena Russo Arman che, come una cantastorie, ne ripercorre l’esistenza immergendosi in un grande libro pop-up che ha interamente progettato e realizzato. Un’invenzione che avrebbero forse divertito Leonardo, sempre attento ad intrattenere e sorprendere il suo pubblico.

Siamo invitati dall’attrice a scoprire un mondo magico, denso di arte e di artigianato, che in questo videos viene mirabilmente svelato dalla macchina da presa, capace di cogliere ogni sfumatura di colore e di umore.

Un mondo in tre dimensioni che, pagina dopo pagina, ripercorre le tappe fondamentali della vita del grande artista: l’infanzia nel villaggio di Vinci, l’apprendistato a Firenze, il periodo felice del primo soggiorno a Milano, l’incertezza e il suo continuo peregrinare, fino agli ultimi giorni alla corte del re di Francia.

Questo «piccolo gioiello di artigianato in carta e colori», andato in scena sul palco del Teatro Elfo Puccini, viene proposto online per quindici giorni, diventando anche l’occasione per celebrare la nascita di un uomo geniale (15 aprile del 1452).

In occasione di questo streaming è stato pensato un regalo speciale per gli spettatori più piccoli, per coinvolgerli nel piacere di costruire e creare (anche se a ‘distanza’) in modo attivo: chi acquista il biglietto potrà scaricare la silhouette del personaggio di Leonardo, ritagliarla e colorarla seguendo l’esempio creato dall’attrice o la propria fantasia.

EVENTO IN STREAMING, disponibile dalle ore 21 di venerdì 2 aprile alle ore 24 di domenica 18 aprile. Durata: 1 ORA E 10 MINUTI – In vendita a € 5 sulla piattaforma OnTheatre.tv. Per informazioni scrivere a promozione@elfo.org. Streaming disponibile fino a 8 giorni dopo l’acquisto.