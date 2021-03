In occasione dell’anniversario della morte di Beethoven, il prossimo 26 marzo debutterà su Nexo+ LUDWIG VAN BEETHOVEN | 5 COSE DA SAPERE SULLA SUA MUSICA: ALESSANDRO BARICCO AL TEATRO COMUNALE DI FERRARA, la lezione-spettacolo di e con Alessandro Baricco realizzata per il Teatro Comunale di Ferrara per celebrare Ludwig van Beethoven (16 dicembre 1770-26 marzo 1827).

Lo spettacolo di 95 minuti è prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e realizzato grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con il Ministero della Cultura nel 2020, anno delle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore. Sul palco del teatro settecentesco, tra i teatri di tradizione d’Italia chiusi per il lockdown, insieme a Baricco – scrittore, saggista, critico musicale, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista – la pianista Gloria Campaner, particolarmente apprezzata per la sua versatilità, e i trenta giovanissimi musicisti dell’Orchestra Canova, tutti under 25, diretti dal coetaneo Enrico Saverio Pagano.

Un racconto appassionato, un viaggio inedito, curioso, divertente, gioioso, per scoprire cinque cose della musica del celebre compositore che non si ritrovano nelle biografie musicali o nelle enciclopedie digitali. Si entra in un teatro senza pubblico – nel pieno delle chiusure dei luoghi della cultura e dell’istruzione a distanza – e si riscopre la gioia della musica dal vivo, “il grimaldello per aprire le porte dell’anima” come dice Baricco in scena. Alessandro Baricco ‘smonta’ la musica di Beethoven, entrando dentro ai brani. Scava dentro, li racconta, li fa vivere, in un dialogo continuo con i giovani musicisti in scena.

Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e realizzato grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ferrara – Assessorato alla Cultura, con la partecipazione di Visit Ferrara. Il progetto è un’idea di Alessandra Pellegrini e Alessandro Baricco, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, regista, autore televisivo, critico musicale e conduttore televisivo.

Per l’occasione, su Nexo+ sarà inoltre disponibile un’ampia selezione di contenuti dedicati al compositore, come i concerti diretti da Barenboim, Karajan e Bernstein, “Dancing Beethoven” di Arantxa Aguirre (la messa in scena in forma di balletto della Nona Sinfonia di Beethoven, coreografata da Maurice Béjart), il concerto di Martha Argerich e Renaud Capuçon a interpretare, tra gli altri brani, anche la “Sonata a Kreutzer” e la sinfonia n. 8 di Beethoven e il concerto “Beethoven Trios – Daniel & Michael Barenboim – Soltani”.

CREDIT

Ludwig van Beethoven 5 cose da sapere sulla sua musica

con Alessandro Baricco

Gloria Campaner pianoforte

Orchestra da camera Canova

Enrico Saverio Pagano direttore

progetto prodotto da

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

da un’idea di

Alessandra Pellegrini e Alessandro Baricco

sostenuto da

Ministero dell’Istruzione

in collaborazione con

Ministero della Cultura

Regione Emilia Romagna

Comune di Ferrara – Assessorato alla Cultura

con la partecipazione di

Visit Ferrara

un ringraziamento speciale a

SCUOLA HOLDEN

partner tecnici

BH Audio

Civetta Movie

Fabbrini Musica

Altre curiosità utili

Il Teatro Comunale di Ferrara – tra i 29 teatri di tradizione italiani, chiuso al pubblico dallo scorso 26 ottobre – ha messo a disposizione gli spazi per le registrazioni dello spettacolo, avvenute tra il 19 e il 21 novembre 2020, riaprendo il Teatro in sicurezza a Baricco e ai musicisti coinvolti.