Dal 26 marzo è in radio e disponibile sulle piattaforme e negli store, “VIVERE LEGGERI” il nuovo singolo de LE TENDENZE (distribuzione Artist First), brano che utilizza il concetto della “Fake news” come metafora riferita alla vita delle persone che spesso è costruita a tal punto da diventare un fake. La canzone, dalle sonorità pop incalzanti con influenze indie rock e reggae, nasce dal desiderio di portare leggerezza in musica.

<“VIVERE LEGGERI” – dicono Le Tendenze – è una canzone dalla doppia faccia: da un lato abbiamo la gabbia che da soli ci creiamo, dall’altra la nostra liberazione attraverso tutte le azioni che ci fanno sentire vivi. Nel nostro caso la musica!>

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/kDNFnoCFEcc

Il video di “VIVERE LEGGERI”, per la regia di Fabio Cotichelli, vuole rappresentare il senso di liberazione che vorremmo avere tutti, soprattutto in questo periodo. Questo sentimento si concretizza in un binomio che vede da un lato quella che è liberazione della musica, il live, tanto desiderato in tempi come questi, dall’altro la metafora dell’animale in gabbia, che, liberatosi, sfoga tutto il suo essere contro il simbolo dell’oppressione.

LE TENDENZE sono un duo milanese: i fratelli Saibene, Daniele e Francesco. Il loro approccio alla musica è senza dubbio particolare. Quando erano bambini il padre suonava la sua 12 corde “Ibanez Concord”, retaggio degli anni 70, e loro spaventati piangevano costringendolo a smettere. Daniele, all’età di 17 anni però chiede al padre di insegnargli a suonare la chitarra. Lo strumento tanto temuto da bambino diventa per lui il tramite con cui liberare le frustrazioni adolescenziali e le problematiche con i bulli della scuola. Anche Francesco vive delle situazioni simili, e sceglie di sfogarsi picchiando su piatti e rullante. E qui avviene il contatto, nasce la tendenza che unisce oltremodo le loro strade: la musica. Iniziano a scrivere e cantare le loro canzoni, il loro timido istinto ha trovato la via della libertà! Oggi le Tendenze sono due ragazzi di 24 e 29 anni con un approccio caleidoscopico e multicolore alla musica. Nel corso degli anni la loro curiosità e le loro diversità li hanno portati a mescolare i più svariati stili e a creare la coesione sonora che solo due fratelli possono avere. Daniele, laureato in chimica, vive la musica come un laboratorio in cui creare e sperimentare nuove “formule emotive”. Un vero scienziato musicale. Francesco, lui e la scuola sono sempre stati, per dirlo alla social, “in una relazione complicata” e questo lo porta a diventare tecnico audio, presagio del fatto che la musica sarebbe stata per sempre al centro della sua vita. È il fantasista sonoro del duo, e anche un discreto boxeur. Produce, suona e mixa i nuovi brani. Le Tendenze nel 2016, come trio, aprono i concerti di Adriano Viterbini e Cosmo durante l’evento “Polisuona”, e di supporto a Rigo Righetti (storico bassista di Ligabue) durante il “Rock in Park”. Nella primavera 2018 esce l’omonimo EP d’esordio autoprodotto caratterizzato da sonorità elettro-rock, che dà il via ad un tour di 16 date. Ad ottobre 2018 sono ospiti su Rai2 a “Generazione Giovani” trasmissione condotta da Milo Infante. Ottobre 2019 esce “LA VITA DI UN CLOWN”, a settembre del 2020 lanciano “BUGIARDO (happy birthday)” seguito a novembre da “OSSIGENO (mi sei mancato)”.

Il 26 Marzo 2021 arriva “VIVERE LEGGERI”, in attesa di pubblicare il nuovo album.

https://www.facebook.com/letendenzeofficial/

https://www.instagram.com/letendenzeofficial/