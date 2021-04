By

In occasione delle feste pasquali, quest’anno purtroppo per la seconda volta in lockdown la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli ha pensato di regalare tre giorni di visione gratuita dello spettacolo Hansel e Gretel.

Quando Eugenio Monti Colla decise di rilegge la celebre fiaba dei fratelli Grimm, pensò di accentuarne gli aspetti di percorso iniziatico e di crescita.

Le marionette mescolano una buona dose di realismo, filologia e fantasia, che culmina nella casetta di marzapane della strega, con tanto di cioccolato, e in una divertente sarabanda di marionette-pasticcini coloratissimi.

Unica licenza che si concesse Eugenio Monti Colla fu la scelta di trasformare la matrigna in una figura positiva e amorevole, delegando il ruolo di ingannatrice all’avida vicina di casa, di cui tutti sono vittime… fino ad arrivare all’happy end. Il forno della strega può attendere e la pace in famiglia è così ripristinata senza ombre, per la gioia di adulti e bambini.

Si ricorda che il link per la visione dello spettacolo, marionettecolla, è in modalità libera, e sarà pubblicato sui social facebook e instagram della Compagnia, disponibile solo per i giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021.