Ultimo appuntamento del ciclo “Racconti per domani”, letture teatrali di testi letterari accompagnati da musica e disegni.

Giovedì 15 aprile alle ore 16 andrà in onda, sul canale YouTube del Teatro Cristallo, la lettura teatrale della favola del premio Nobel della letteratura, José Saramago, Il racconto dell’isola sconosciuta, con l’attore bolzanino Lucas da Tos Villalba e la partecipazione di Frida Carazzato che introduce il libro. Le illustrazioni dal vivo sono di Valentina Stecchi.

Questo è l’ultimo appuntamento della rubrica che da settimane ha offerto spunti di lettura di alcune grandi opere della letteratura mondiale (tutte le puntate si possono rivedere sul canale youtube del teatro).

Il libro di Saramago racconta l’isola che non si conosce, ossia la parte più profonda di noi stessi. Contro ogni previsione dei notabili di corte, un uomo ottiene dal re l’autorizzazione di utilizzare una sua caravella per andare alla ricerca di un’isola sconosciuta, non ancora mappata in nessuna carta. Alla sua ricerca si unisce un’umile donna, la donna delle pulizie del palazzo del re, che a poco a poco si rende indispensabile nel governare la barca alla rada nel porto. Schiacciato dalla burocrazia, dall’arbitrarietà, dal potere e dal disprezzo, il protagonista diventa consapevole del fatto che per trovare la propria identità deve vivere tra la realtà e il sogno. Ma alla fine forse è proprio la dimensione onirica a rappresentare la vera via per raggiungere la felicità. E, inopinatamente, sarà una felicità a due. Questo brevissimo racconto, può essere letto come una perfetta introduzione a tutta l’opera di Saramago.