La nuova edizione di ArtLab 21

ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, la piattaforma dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali, promossa da Fondazione Fitzcarraldo in partnership con una rete di oltre 40 enti e soggetti pubblico-privati nazionali e internazionali, torna quest’anno con due tappe principali – Bari/Matera e Bergamo – e anticipa la ripartenza con il Laboratorio del 15 e 16 aprile. Una nuova edizione in modalità mista, digitale e in presenza, pronta a rimodellarsi e ridefinirsi in relazione all’evoluzione del quadro pandemico, decisa nel continuare a fare la sua parte nel dibattito che vede protagonista l’intero comparto culturale.

Lasciato alle spalle un 2020 complicato e imprevisto, lo scenario che si presenta agli operatori e alle differenti realtà culturali è oggi complesso e incerto, mentre gli impatti economici e sociali dovuti alla pandemia sembrano segnalare necessità di intervento e sostegno immediati e concreti.

In questo quadro, ArtLab21 proverà a immaginare una prospettiva di futuro dei settori culturali e creativi affinché possano dispiegare al meglio le loro potenzialità, invitando a riflettere sulle condizioni e sulle strategie attuabili per uscire dall’emergenza e fornire strumenti concreti a quanti si apprestano con forza a resistere e a operare nella nuova normalità.

Il Laboratorio del 15 e 16 aprile

Quest’anno, ArtLab ha deciso di anticipare la partenza con il Laboratorio del 15 e 16 aprile: una finestra aperta sugli aggiornamenti relativi alla programmazione europea 21-27 e il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’occasione per approfondire il quadro complessivo sul settore culturale e sul ruolo delle imprese culturali e creative nel futuro prossimo. Tra gli appuntamenti, l’incontro dedicato al progetto New European Bauhaus, al centro di molteplici discussioni, che vedrà l’intervento di un’ospite d’onore come Michela Magas, Chair, Industries Common Foundation and Advisor, European Commission.

Le tappe principali

Saranno due, invece, le tappe principali che focalizzeranno le riflessioni sui territori del sud e del nord Italia: ArtLab Bari-Matera, dal 9 al 12 giugno e ArtLab Bergamo, dal 22 al 25 settembre.

I due appuntamenti declineranno gli incontri in base ai temi di maggiore rilevanza sui differenti territori, inquadrando al centro del dibattito e delle riflessioni le caratteristiche delle due aree geografiche, gli sviluppi divergenti e le rispettive esigenze.

Dal 2011 ArtLab ha messo radici a Sud, in Puglia in particolare, e quest’anno saremo nuovamente a Bari e Matera, come negli ultimi anni. In una prospettiva trasversale e internazionale, comune a tutta la programmazione dell’anno, la tappa declinerà alcuni temi rispetto alle esigenze specifiche delle imprese, delle organizzazioni, dei professionisti culturali e creativi e degli enti pubblici territoriali delle regioni del Mezzogiorno. Ci occuperemo delle opportunità inserite nei nuovi programmi comunitari 21-27 e in particolare di politiche per la coesione, di rigenerazione dei territori, di turismo lento, di partenariati pubblico privati e di reti e alleanze strategiche per lo sviluppo sostenibile, di cooperazione europea.

A Bergamo, in continuità con l’edizione 2020, proseguirà l’accompagnamento della città, in coppia con Brescia, nel percorso di preparazione delle Capitali Italiane per la Cultura. L’orientamento all’innovazione delle pratiche e delle politiche, in una dimensione cross-settoriale e internazionale, caratterizzerà i temi della tappa 2021: il welfare culturale, il ruolo dei settori culturali e creativi nella rigenerazione delle città e dei territori per lo sviluppo sostenibile, il ripensamento dei luoghi e delle organizzazioni, le opportunità e le condizioni per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione. E ancora il confronto con Parlamento e Governo su tutele e diritti delle professioni culturali e sui programmi del PNRR.

Gli incontri del 2021 verranno realizzati in diversi formati: tavoli di lavoro tematici sessioni plenarie di advocacy, meeting di reti di progetto, pillole di approfondimento, incontri di organizzazioni nazionali e sovranazionali, dando forma a un programma intenso, che si arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi per invitare alla discussione, al confronto e alla creazione di nuovi punti di partenza.

Tutti gli eventi saranno in streaming e fruibili gratuitamente sul sito https://artlab.fitzcarraldo.it/it. Iscrivendosi alla community sarà inoltre possibile commentare in diretta le sessioni, scaricare documenti aggiuntivi e fare networking online con gli altri partecipanti.

Con una rete di oltre 40 partner, che comprende Fondazioni, reti e istituzioni culturali italiane e internazionali, imprese, Enti pubblici, associazioni professionali – ArtLab è il principale momento inclusivo di discussione su interventi, visioni e nuove traiettorie in risposta alla crisi generata dall’emergenza. In un contesto di emergenza dove il dibattito sulla cultura rischia di essere sottovalutato, cresce la necessità di ribadire il contributo dei settori culturali e creativi nella società, nell’economia e nelle istituzioni. ArtLab è la piazza di una riflessione capace di mettere in connessione mondi e voci eterogenee.

ArtLab è un progetto di Fondazione Fitzcarraldo.

Con il patrocinio di: ACRI, ANCI, AIB, ICOM Italia, Regione Lombardia, Comune di Matera

Partner: AGcult, Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali, Ambasciata di Norvegia, Ambasciata e Consolato del Regno dei Paesi Bassi, Ambasciata di Spagna, Basilicata Creativa, British Council, Cofidi.it, CoopCulture, Comune di Bergamo, Cultural Welfare Center, Distretto Produttivo Puglia Creativa, European Creative Business Network, Editrice Bibliografica, ETT SpA, Fionda, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Fondazione CRC, Fondazione Symbola, Fondazione Unipolis, GruppoMeta, Intesa San Paolo, Materahub, Music Innovation Hub, Promal, Regione Puglia, TTB-Teatro tascabile di Bergamo

In collaborazione con: Base Milano, Culture Action Europe, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Linecheck

Informazioni:

ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione

Sito Web: https://artlab.fitzcarraldo.it/it

Scopri il programma: https://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-21/laboratori/aprile/programma

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/artlab.fitzcarraldo

#ArtLab21