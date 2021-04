Il capolavoro di Verdi coprodotto con Rai Cultura in onda il 9 aprile su Rai3 in prima serata alle 21.20

Dopo lo straordinario successo televisivo e di critica della produzione cinematografica de Il barbiere di Siviglia che lo scorso dicembre ha inaugurato la stagione 2020-2021 del Teatro dell’Opera di Roma, una nuova collaborazione tra il Lirico Romano e Rai Cultura: La traviata di Giuseppe Verdi. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il suo direttore musicale, il maestro Daniele Gatti mentre Mario Martone firma regia e scene di questo nuovo film-opera del capolavoro verdiano tratto da La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio.

È la quarta nuova produzione operistica realizzata dal Teatro dell’Opera dall’inizio dell’emergenza Covid. Lo spettacolo, registrato senza pubblico, viene trasmesso stasera, venerdì 9 aprile in prima serata su Rai 3 alle ore 21.30.

“Senza il pubblico in teatro continuiamo a sperimentare nuove forme teatrali – ha dichiarato il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes -. Abbiamo chiesto a Daniele Gatti e Mario Martone, dopo il successo del recente Il barbiere di Siviglia, di lavorare ad una nuova produzione de La traviata di Giuseppe Verdi. Ed abbiamo rinnovato la proficua e fruttuosa collaborazione con RAI Cultura e con Rai3, che consentirà di allargare la platea del Costanzi a tutti gli italiani, anche a chi si accosta per la prima volta al teatro musicale. E sono certo che potrà affascinare molti nuovi spettatori: se ne Il barbiere di Siviglia il teatro vuoto era lo spazio scenico dove si ambientava l’opera, nella nuova produzione il nostro teatro si trasformerà in un grande e sorprendente set cinematografico”.

“La necessità di chiudere i teatri al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria – ha detto il Direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli – ha generato una risposta immediata da parte della Rai. Alle circa settanta produzioni di spettacoli per la TV, si sono sommate le tante nuove riprese destinate allo streaming, e sono nati nuovi format, come il film-opera: uno dei risultati dei quali siamo più orgogliosi. Dopo il successo del Barbiere di Siviglia diretto dal maestro Daniele Gatti con la regia di Mario Martone, con entusiasmo abbiamo deciso di tornare a collaborare con l’Opera di Roma per un altro grande titolo come La traviata di Giuseppe Verdi. Certi dell’alto valore artistico del prodotto, torniamo quindi a far confluire le diverse esperienze del teatro e della tv verso un risultato che, complice anche il coinvolgimento di un regista come Martone, porta l’opera verso una dimensione cinematografica”.

Il nuovo allestimento dell’opera su libretto di Francesco Maria Piave è impreziosito dai costumi di Anna Biagiotti e dalla fotografia di Pasquale Mari.

Lisette Oropesa sarà la protagonista Violetta Valéry; Saimir Pirgu il suo amato Alfredo Germont. Giorgio Germont sarà interpretato da Roberto Frontali, mentre Anastasia Boldyreva vestirà i panni di Flora e Roberto Accurso quelli del Barone Douphol. Molti gli artisti di “Fabbrica” Young Artist Program dell’Opera di Roma a essere coinvolti in questa produzione: Angela Schisano (Annina), Arturo Espinosa (Marchese D’Obigny) e Rodrigo Ortiz (Gastone), mentre Andrii Ganchuk sarà il Dottor Grenvil. Completano il cast Michael Alfonsi (Giuseppe), Leo Paul Chiarot (un domestico) e Francesco Luccioni (un commissario).

Sul palcoscenico anche il Coro dell’Opera di Roma, diretto dal maestro Roberto Gabbiani, e il Corpo di Ballo, diretto da Eleonora Abbagnato, interprete delle coreografie di Michela Lucenti.

Sul sito web del teatro è possibile trovare il programma di sala disponibile gratuitamente sulla pagina dedicata allo spettacolo.