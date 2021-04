Lezioni di Letteratura, al via il ciclo di 12 lezioni in streaming

Le opere dei grandi maestri raccontate in 12 appuntamenti in streaming da scrittori e intellettuali contemporanei con l’introduzione di Neri Marcorè. Dal 28 aprile al 14 luglio su AuditoriumPlus

I grandi classici della letteratura in dodici lezioni in streaming dal 28 aprile al 14 luglio 2021: al via Lezioni di Letteratura, il nuovo format della Fondazione Musica per Roma e della Fondazione De Sanctis con scrittori e intellettuali contemporanei impegnati nel commento critico e nella riscoperta di alcuni grandi classici della letteratura mondiale.

“Il nuovo format destinato ad è creato in collaborazione con la Fondazione De Santis con cui riprendiamo in dialogo cominciato prima del covid – spiega l’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri – e che portiamo avanti con un formato online al via dal 28 aprile e disponibili fino alla fine dell’anno. Le lezioni saranno disponibili e fruibili fino alla fine dell’anno sulla piattaforma AuditoriumPlus, una scommessa lanciata con le Lezioni di storia che stanno riscuotendo grande successo. Un’occasione unica per riscoprire capolavori, per affrontare attraverso di essi grandi temi universali e renderli strumenti utili per comprendere il presente, ma soprattutto, per riviverli e riscoprirli filtrati dalla sensibilità e dalla voce di grandi autori contemporanei”.

Neri Marcorè sarà il fil rouge dei dodici appuntamenti che introdurrà il dialogo con gli scrittori pronti a raccontare i grandi capolavori universali, dal’800 all 900 in un percorso di classici senza tempo. Da Flaubert a Manzoni, da Capote alla Morante, da Collodi passando attraverso il gigante Dostoevskjj, Machiavelli o Shakespeare.

“Ho aderito all’invito di introduzione, ma non farò parte delle lezioni vere e proprie – conferma Marcorè – di scrittori molti dei quali sono miei amici. La riscoperta dei classici è sempre un percorso affascinante perché ci stupiamo molte volte di ricordare che l’umanità è sempre stata mossa dalle stesse pulsioni ed emozioni e vedere e rendersi conto che quelle persone potessero provare le nostre stesse paure e speranze è qualcosa di sorprendente”.

Il confronto fra la nostra letteratura e i nostri scrittori e i capolavori della letteratura si apre il 28 aprile con Corrado Augias che parlerà de I Promessi Sposi, come se fosse una storia che racconta noi italiani di oggi, si prosegue con Massimo Cacciari che introduce Il Principe di Machiavelli, essenziale per capire il nostro presente (5 maggio), Nadia Fusini affronta l’ultima opera di Shakespeare, La Tempesta (12 maggio) e Nicola Lagioia racconta A sangue freddo di Truman Capote, capolavoro della letteratura americana. Paolo Di Paolo e Gustavo Zagrebelsky affronteranno in una lezione – dialogo I fratelli Karamazov di Dostoevskij in un misto di ammirazione e soggezione nei confronti della grande letteratura russa e in occasione dei duecento anni dalla nascita dello scrittore. Per Sandro Veronesi Pinocchio di Carlo Collodi diventa un libro tutto da riscoprire (2 giugno), Elena Stancanelli rilegge L’Isola di Arturo (9 giugno) alla riscoperta di un libro magnifico, Chiara Valerio si concentra su Gita al Faro dell’inglese Virginia Woolf (16 giugno), Emanuele Trevi introdurrà Giro di vite di Henry James, vertice di questo genere (30 giugno), Valeria Parrella parlerà del romanzo Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese (7 luglio). Incontro speciale con Dacia Maraini che condurrà alla scoperta di L’altra verità. Diario di una diversa, straordinario testo di Alda Merini per capire che cosa fossero i manicomi prima della legge Basaglia e Matilde De Angelis impegnata nella lettura di alcune poesie della Merini stessa (23 luglio). La chiusura della rassegna, il 14 luglio, è affidata alla sensibilità contemporanea che Antonella Lattanzi, estrapolerà da Madame Bovary, testo ricco di stili diversi e particolarmente importante in un momento storico in cui si torna a discutere della centralità della figura femminile.

“Un’occasione imperdibile di confronto tra la Storia della Letteratura e alcuni dei nostri migliori autori contemporanei che si raccontano attraverso le opere che più li hanno formati e hanno voluto approfondire – il commento di Francesco De Sanctis, Presidente della Fondazione De Sanctis – Un’iniziativa per mantenere vivo e forte il legame della Letteratura con il suo vasto pubblico”.

La Fondazione De Sanctis, istituita nel 2007, attribuisce anche quest’anno il Premio De Sanctis che giunto alla X edizione che si arricchisce anche della prima edizione Premio De Sanctis Europa: la cerimonia di consegna del Premio De Sanctis 2021 si celebrerà il prossimo 14 aprile alle 18.00 e verrà trasmessa in diretta su Raidue, presso Villa Doria Pamphilj, residenza istituzionale della Presidenza del Consiglio, alla presenza delle massime figure istituzionali della Repubblica.

Le Lezioni di Letteratura saranno disponibili online dal 28 aprile in esclusiva sulla piattaforma dell’Auditorium www.auditoriumplus.com con appuntamento settimanale fino alla prima settimana di luglio. I biglietti sono disponibili in prevendita dal 15 aprile direttamente dal sito con visualizzazione fino al 31 dicembre 2021 al costo di 5 euro per la lezione singola e 40 euro per l’abbonamento a tutte le 12 lezioni. Info e dettagli su www.auditorium.com .

—————-



Il programma completo delle Lezioni di Letteratura prevede:

28 APRILE 2021

Lezione di Corrado Augias

I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni

————————————————

5 MAGGIO 2021

Lezione di Massimo Cacciari

IL PRINCIPE di Niccolò Machiavelli

————————————————

12 MAGGIO 2021

Lezione di Nadia Fusini

LA TEMPESTA di William Shakespeare

————————————————

19 MAGGIO 2021

Lezione di Nicola Lagioia

A SANGUE FREDDO di Truman Capote

————————————————

26 MAGGIO 2021

Gustavo Zagrebelsky dialoga con Paolo Di Paolo

I FRATELLI KARAMAZOV di Fëdor Dostoevskij

————————————————

2 GIUGNO 2021

Lezione di Sandro Veronesi

PINOCCHIO di Carlo Collodi

————————————————

9 GIUGNO 2021

Lezione di Elena Stancanelli

L’ISOLA DI ARTURO di Elsa Morante

————————————————

16 GIUGNO 2021

Lezione di Chiara Valerio

GITA AL FARO di Virginia Woolf

————————————————

23 GIUGNO 2021

Lezione di Dacia Maraini

L’ALTRA VERITÀ. DIARIO DI UNA DIVERSA di Alda Merini

————————————————

30 GIUGNO 2021

Lezione di Emanuele Trevi

IL GIRO DI VITE di Henry James

————————————————

7 LUGLIO 2021

Lezione di Valeria Parrella

IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese

————————————————

14 LUGLIO 2021

Lezione di Antonella Lattanzi

MADAME BOVARY di Gustave Flaubert

Le opere dei grandi maestri raccontate in 12 appuntamenti in streaming da scrittori e intellettuali contemporanei con l’introduzione di Neri Marcorè