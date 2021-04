Officina Pasolin: Valentina Farinaccio dialoga con Vera Gheno

Nuovo appuntamento per Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, con il format #DirettaMente/ Officina Pasolini a casa tua in streaming alle 21:00 sulla pagina Facebook.

Martedì 13 per il ciclo fatto di racconti Prospettive d’autore, la scrittrice e giornalista Valentina Farinaccio dialoga con Vera Gheno. Il format è sempre lo stesso: davanti a un caffè, a una birra o a un bicchiere di vino, la conversazione partirà dalla letteratura e dal mestiere di scrivere, per approdare alla musica, al teatro, all’arte e chissà dove. Nata in Ungheria nel 1975, Vera Gheno è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e una traduttrice dall’ungherese. Ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Collabora stabilmente con la casa editrice Zanichelli, insegna all’Università di Firenze e tiene corsi e master in diversi atenei italiani. Conduce ogni giorno, su Radio1, Linguacce, ed è una delle voci più autorevoli e vivaci nel dibattito sul linguaggio di genere. Con lei, fra libri, tv, radio e (soprattutto!) social network, si parlerà di parole: di quelle che feriscono, che fanno arrabbiare, che dividono, o di quelle che cambiano, che sorprendono, che uniscono, e che, nascendo nuove, fanno rinascere un po’ anche noi.

Prossimi appuntamenti aprile

martedì 13 aprile ore 21.00 live dal Teatro Eduardo De Filippo

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra Vera Gheno

giovedì 15 aprile ore 21.00 live dal Teatro Eduardo De Filippo

Elisabetta Malantrucco e Francesco Paracchini

conducono

Non mi ricordi nessuno – L’Artista che non c’era festeggia i suoi 18 anni

evento speciale “L’isola che non c’era”

con Pino Marino, Ilaria “Pilar” Patassini, Sara Jane Ceccarelli, Daniele De Gregori, Carlo Valente

lunedì 19 aprile ore 21.00 live dal Teatro Eduardo De Filippo

Davide Dose e Riccardo Zianna

conducono La musica ai tempi del corona

guest Lucio Leoni

con Agnese Valle, Claire Audrin

martedì 27 aprile ore 21.00 live su Facebook

Jazz at the Pandemic Time

Paolo Fresu incontra Jaques Morelenbaum

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Supervisore Tosca