​​​​​Stills of Peace and Everyday Life (8ª edizione)

Fondazione Aria presenta ad Atri la rassegna d’arte internazionale con un team di cinque curatori, quattordici artisti invitati, cinque mostre d’arte contemporanea e una selezione di cinema sudcoreano in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’inaugurazione della Rassegna nella splendida cornice di Palazzo Acquaviva di Atri il 4 e 5 luglio prossimi alle ore 18.

Fondazione Aria, in collaborazione con il Comune di Atri e con la regia dell’agenzia Delloiacono Comunica, rilancia per l’ottavo anno consecutivo la Rassegna Culturale Internazionale Stills of Peace and Everyday Life. Dopo aver ospitato oltre cento artisti provenienti da Pakistan, Spagna, Francia, Cina, Marocco, Iran e Giappone, Stills of Peace 2021 continua il suo viaggio di confronto e conoscenza attraverso il dialogo interculturale con la Corea del Sud, un paese con con una forte identità culturale cgìhe affaonda le sue radici in cinquemila anni di storia e, al tempo stesso, protagonista di una spinta creativa fortemente innovativa, considerato da sempre una sorta di ponte tra le “tigri” dell’estremo Oriente, Cina e Giappone.

Domenica 4 luglio, ore 18.00, nel Cortile di Palazzo Acquaviva, l’evento di apertura della Rassegna Stills of Peace, diretta da Giovanna Dello Iacono, con la Ma.Co. / Maratona del Contemporaneo, una due giorni che vedrà protagonisti ospiti istituzionali, curatori, artisti e un sempre più numeroso pubblico di affezionati a questo appuntamento annuale di Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Atri con l’opening delle cinque mostre allestite nelle Cisterne di Palazzo Acquaviva, nel Museo Archeologico e nel Palazzo Cardinal Cicada. La Maratona proseguirà lunedì 5 luglio ore 18.00 con le visite guidate da curatori e artisti nelle tre sedi espositive e, dalle 20.30, con la presentazione della rassegna cinematografica Cine Korea a cura di Pino Bruni e la successiva proiezione del film Ebbro di donne e di pittura di Im Kwon-taek, il primo dei sei incontri, tutti i lunedì alle 21, dedicati al cinema in lingua coreana con sottotitoli in italiano.

Le mostre continueranno ad abitare i palazzi del centro storico di Atri fino al 22 agosto. Nelle Cisterne di Palazzo Acquaviva avranno sede le mostre site specific Beyond the Diary dell’artista Jukhee Kwon e Diario delle 365 figure di Andrea Fogli, entrambe a cura di Antonio Zimarino. Nel Museo Archeologico saranno ospitate le fotografie di Jungjin Lee nella mostra Unnamed Road, a cura di Paolo Dell’Elce, una lettura affascinante dei territori fra Israele e Palestina; nella stessa location si svilupperà la mostra Per fumum / Attraverso il fumo a cura di Eva Comuzzi (artisti in mostra: Seo Young Chang, Yun Choi / Minhwi Lee, T-Yong Chung, Soko Hwang, Geumhyung Jeong, Eemyun Kang, Ohyou Kyeong, Young Joo Lee, Kim Myeongbeom), in cui i dieci artisti coreani invitati presenteranno una serie di lavori che spaziano dalla scultura alla pittura e alla videoarte. Palazzo Cardinal Cicada, infine, ospiterà la mostra di a cura di Paolo Dell’Elce, Vizi di forma a cura di Mariano Cipollini, un percorso espositivo multidisciplinare che ricerca e analizza errori e imperfezioni sedimentati nella società contemporanea.

Stills of Peace, insignito quest’anno anche del Patrocinio del Ministero della Cultura e di ben ulteriori dieci riconoscimenti ufficiali da parte delle più importanti istituzioni culturali internazionali, si propone come appuntamento centrale nell’anniversario dei primi dieci anni d’attività di Fondazione Aria, presieduta da Ottorino La Rocca, confermando la mission di riconferma e innovazione della figura dell’imprenditore-mecenate come protagonista del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Vi invitiamo alla Ma.Co. / Maratona del Contemporaneo il 4 e 5 luglio dalle ore 18.00 e a visitare le mostre fino al 22 agosto (ingresso libero) – Programma completo della rassegna sul sito stillsofpeace.com

ORARI MOSTRE: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 19.30 / 21.00 – 23.00 / Chiuso lunedì mattina