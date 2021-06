Domani, sabato 26 e domenica 27 giugno sono gli ultimi giorni per visitare la mostra A quel paese, prima retrospettiva in Italia dell’artista Rogelio López Cuenca, a cura di Anna Cestelli Guidi negli spazi della Real Academia de España en Roma.

La mostra, prodotta dalla Real Academia de España insieme ad Acción Cultural Española AC/E, in collaborazione con la Fondazione Baruchello, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.

La retrospettiva di Rogelio López Cuenca si compone di 16 opere fortemente rappresentative dei lavori dell’artista andaluso e del suo legame con Roma nato durante il soggiorno all’Accademia e realizzate tra gli inizi degli anni Novanta e oggi.

Pitture, installazioni, video, testi editoriali illustrano alcune delle problematiche fondamentali e ricorrenti nella ricerca di López Cuenca, quali il viaggio, le politiche migratorie, la memoria storica, la speculazione urbana e la spettacolarizzazione della cultura in funzione del turismo, nel tentativo di sovvertire l’ordine costituito e aprire gli occhi sul “capitalismo delle immagini”.

L’esposizione, oltre ad aver coinvolto la sede della Fondazione Baruchello, dove fino al 5 giugno è stato possibile ammirare due opere dell’artista, ha pervaso anche lo spazio pubblico della città grazie al Comune di Roma che ha messo a disposizione 250 dispositivi pubblicitari per l’installazione di manifesti, adesivi e segnali urbani realizzati dall’artista in tre momenti distinti, dal 24 marzo al 28 marzo, dal 10 al 19 maggio e dal 4 e al 13 giugno.

Mostra: A quel paese, di Rogelio López Cuenca

Curatrice: Anna Cestelli Guidi

Real Academia de España en Roma, piazza San Pietro in Montorio 3

Spazio pubblico città di Roma (dal 24 marzo al 28 marzo, dal 10 al 19 maggio e dal 4 e al 13 giugno)

Apertura al pubblico: 12 marzo – 27 giugno 2021

Si ringraziano della collaborazione le istituzioni prestatrici: il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid (MNCARS), l'Institut Valencià d'Art Modern di Valencia (IVAM), il Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) e la galleria Juana de Aizpuru, Madrid.

Si ringrazia inoltre il Comune di Roma e in particolare l'Assessorato alla Cultura.