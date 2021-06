Accademia Filarmonica Romana: l’omaggio a Pablo Colino

Apertura di giornata con i concerti degli allievi pianisti di Benedetto Lupo provenienti dai Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Era il 1960 quando l’allora presidente dell’Accademia Filarmonica Romana Filippo Caffarelli, d’intesa con la vicepresidente Adriana Panni, affidò a Pablo Colino la Direzione della Scuola di Educazione Musicale e del Coro dell’Accademia Filarmonica Romana. Incarico che con mano salda Colino ha tenuto fino al 2021, allo scoccare del suo 87 compleanno, ininterrottamente per 61 anni, insegnando con generosità a generazioni di bambini e adulti che con hanno condiviso con il loro maestro l’amore per il fare musica insieme. Tante anche le soddisfazioni per i concerti tenuti in ogni parte del mondo, con tournée internazionali, prestigiose collaborazioni e per le incisioni discografiche.

Non poteva dunque mancare l’omaggio della Filarmonica Romana a uno dei suoi più preziosi Accademici. L’appuntamento sarà martedì 22 giugno nei Giardini della Filarmonica (ore 21.30, via Flaminia 118) nell’ambito del festival estivo dell’istituzione romana, quest’anno dal titolo “musica da amare”. A festeggiare Colino sarà il concerto barocco di Furiosi Affetti, ensemble romano dedito al repertorio del Sei-Settecento guidato dal violino di Lorenzo Gugole. Formatosi tre anni fa, l’orchestra affianca all’attività concertistica la ricerca e riscoperta di musica barocca soprattutto di compositori romani, o che furono particolarmente legati all’ambiente romano. È il caso di Francesco Onofrio Manfredini (1684-1762), compositore di scuola bolognese, approdato alla corte del principe Antonio Grimaldi di Monaco, cui il gruppo ha dedicato una fortunata serie di concerti in Italia e all’estero. La serata vedrà in programma tre suoi Concerti, che si alterneranno al Concerto di do magg. per mandolino, archi e b.c. RV 425 di Vivaldi, il Concerto grosso in do min. op. 1 n. 2 di Locatelli e il Concerto in sol magg. per viola, archi e b.c. TWV 51:G9 di Telemann.

Provengono dal Corso di perfezionamento in pianoforte di Benedetto Lupo, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i quattro pianisti che aprono la giornata alternandosi in due concerti alla Sala Casella alle ore 18.30 e 20. Claudio Berra, Jacopo Petrucci, Marie Rosa Günter e Stefano Andreatta (alcuni di loro già ospiti di alcuni concerti delle passate stagioni della Filarmonica) si cimentano tutti in brani impegnativi, come le tre Sonate di Beethoven (op. 26, op. 27 n.1, e l’ultima la n. 32 op. 111), la Seconda Sonata di Rachmaninoff e le Variazioni su un tema di Paganini op. 35 di Brahms.

I Giardini della Filarmonica sono realizzati in collaborazione con:

Ambasciata Argentina, Ambasciata del Brasile, Ambasciata dell’India a Roma, Ambasciata di Irlanda, Ambasciata della Repubblica Lituana in Italia, Consiglio Lituano della Cultura – Ministero Lituano della Cultura, Istituto Giapponese di Cultura in Roma, SUMMERMELA Festival, Fondazione FIND, ISMEO, Kama Productions, Festival Internazionale “Le strade d’Europa. Lituania – Italia”, Associazione culturale Musica Vitale, LazioSound, Tempo Reale, Associazione Fabrica, Alefba, Fuorilinea editore, Rivista “Bukhara”, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, AsLiCo, Avos Project – Scuola Internazionale di Musica.

Il progetto “I Giardini della Filarmonica”, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

———-

Info: filarmonicaromana.org , tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

Biglietti: singolo concerto 10 euro (più diritto di prevendita).

Si raccomanda la prenotazione e l’acquisto on line su filarmonicaromana.org .

Presso la Sala Casella la biglietteria apre un’ora prima del concerto.

Gli ingressi avverranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

——–

MARTEDÌ 22 GIUGNO

SALA CASELLA ore 18.30

PIANOFORTE I

Claudio Berra, Jacopo Petrucci pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata n. 32 in do min. op. 111 (Berra)

Sergej Rachmaninov Sonata n. 2 in si bemolle min. op.36 (vers. II) (Petrucci)

SALA CASELLA ore 20

PIANOFORTE II

Marie Rosa Günter, Stefano Andreatta pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata n. 12 in la bemolle magg. op. 26 (M.R. Günter)

Sonata n. 13 in mi bemolle magg. op. 27 n. 1 (Andreatta)

Johannes Brahms Variazioni su un tema di Paganini op. 35 (Libro I) (Andreatta)

Concerti in collaborazione con i Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Giardini ore 21.30

FURIOSI AFFETTI

Concerto dedicato a Pablo Colino

Furiosi Affetti – Orchestra Barocca di Roma

Lorenzo Gugole violino di concerto

Francesco Manfredini Concerto in fa magg. per archi op. 3 n. 1

(L. Gugole violino)

Georg Ph. Telemann Concerto in sol magg. per viola, archi e b.c. TWV 51:G9

Francesco Manfredini Concerto in la min. per archi op. 3 n. 2

Antonio Vivaldi Concerto in do magg. per mandolino, archi e b.c. RV425

(Olena Kurkina mandolino)

Francesco Manfredini Concerto in re magg. per violino, archi e b.c. op. 3 n. 6

(L. Gugole violino)

Pietro Locatelli Concerto grosso in do min. op. 1 n. 2

———–



MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

Sala Casella ore 18.30

VIOLINO I

Annastella Gibboni, Benedetta Mignani, Davide Rigato violino

Akané Makita pianoforte

musica di Franck, Brahms, Schumann

Sala Casella ore 20

VIOLINO II

Ivos Margoni, Giada Visentin, Egida Zeneli violino

Akané Makita pianoforte

musica di Paganini, Ravel, Prokof’ev, J.S. Bach, Ysaÿe

Concerti in collaborazione con i corsi di Alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Giardini ore 21.30

MA CHE MUSICAL, MAESTRO! Travel Size

Raffaella Misiti voce

Alessandra Casale voce recitante

Pino Perris pianoforte

Aldo Perris contrabbasso

In collaborazione con l’Associazione Fabrica

——-



GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Sala Casella ore 20

MUSICAMATA II

Sigfrido Fenyes pianoforte

Quartetto “Gli Archiatri”

Claudio Ancona violino

Massimo Semenzin violino

Paolo De Rosso viola

Marco Marzolo violoncello

musica di Beethoven, Schoenberg, Haydn

Giardini ore 21.30

INDIA_EVENING RAGAS

Ken Zuckerman sarod

Manish Madankar tabla

musica classica indiana

introducono Adriano Valerio Rossi (ISMEO), Riccardo Biadene (Fondazione FIND)

Nell’ambito di SUMMERMELA Festival – IX edizione, promosso da FONDAZIONE FIND e ISMEO

produzione Kama Productions, sotto l’Alto Patronato dell’Ambasciata dell’India a Roma

————-

VENERDÌ 25 GIUGNO

Sala Casella ore 20

MUSICAMATA III

Daniele Lausdei contrabbasso • Stefano Costa pianoforte

Elena Diograzia pianoforte

musica di Giovannino del Violone, Chopin, Debussy, Addinsell, Liszt, Schumann, Sinding, Rimskij-Korsakov

Giardini ore 21.30

IRLANDA

NAOMI BERRILL

voce e violoncello

brani dall’ultimo album Suite Dreams

in collaborazione con l’Ambasciata di Irlanda

————



DOMENICA 27 GIUGNO

Sala Casella ore 18

TAVOLA ROTONDA MUSICAMATA

Intervengono Roberto Baldinelli, Antonio Briguglio, Francesco Crisafulli, Sigfrido Fenyes, Andrea Lucchesini

Sala Casella ore 18.45

LA MUSICA IN CASA: PRIMA, DURANTE, E DOPO IL LOCKDOWN

Incontro con Antonio Briguglio

Sala Casella ore 20

MUSICAMATA IV

Sigfrido Fenyes pianoforte

Francesco Crisafulli violino • Claudio Silvestrini pianoforte

Asclepio Wind Quartet

Marco Caminati tromba

Mariana Peroni clarinetto

Chiara Salvottini flauto

Giulia Becherucci fagotto

musica di Debussy, Brahms, Mozart, Arbeau, Banchieri, Corelli, Ibert

Giardini ore 21.30

ALLA RICERCA DI ORFEO

Laura Torelli voce recitante

Ensemble L’ASTREE

Francesco D’Orazio violino

Paola Nervi violino

Elena Saccomandi viola

Daniele Bovo violoncello

Marta Graziolino arpa

Riccardo Balbinutti percussioni

Giorgio Tabacco clavicembalo

Musiche di Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Couperin, Bach, Gluck, Berio

Letture da Poliziano, Striggio, Ovidio, Marino, Rilke, Pavese, Duffy