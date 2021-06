A cura di Cristina Cobianchi

Coordinamento del progetto Fabiola Fiocco

Coordinamento generale Marta Bracci

———

Martedì 6 luglio 2021, ore 18.00 Nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema

Scalinata di Via Milano 9/A, Roma

Interventi di:

Umberto Croppi presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma

Cesare Pietroiusti presidente Azienda Speciale PALAEXPO

Adriana Polveroni docente, curatrice, membro del Comitato Scientifico di AlbumArte

Claudio Libero Pisano docente e curatore indipendente

Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni) artiste

Cristina Cobianchi fondatrice e presidente di AlbumArte, curatrice del progetto

Anna Raimondo artista, in collegamento da Bruxelles

——-



Martedì 6 luglio 2021, alle ore 18.00, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020, AlbumArte presenta nella Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni a Roma il progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020) programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Questa prima presentazione del progetto che porterà alla pubblicazione di un volume di 484 pagine in uscita a settembre 2021, edito da Quodlibet, vuole spiegare i presupposti stessi della pubblicazione.

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue collaborazioni internazionali, l’attenzione per gli artisti del territorio e i suoi cicli di approfondimento sui vari linguaggi del contemporaneo, offrendo gratuitamente al pubblico un programma di progetti indipendenti da vincoli commerciali e da collezioni pubbliche o private.

Come sottolinea Cristina Cobianchi, fondatrice e presidente di AlbumArte: “Sono molto fiera di come siano andate le cose per questo giovane spazio indipendente romano, attivo in città dal 2014 e all’estero dal 2011, perché è un risultato reso possibile dalla forza di una comunità che nel tempo si è formata attorno a noi, condividendo idee, energia e qualità delle proposte. Da qualche anno c’è un bel fermento che ci connette in un dialogo costruttivo e un confronto stimolante. Ringrazio l’Italian Council che ci ha riconosciuto e ci ha dato l’opportunità di poterci raccontare”.

Il progetto editoriale vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020) ALL BOOM ARTE vuole segnalare, anche al pubblico internazionale, la presenza di un gruppo di artisti che animano la scena del contemporaneo di oggi, dando forma al fermento artistico in un contesto no profit, diventato nel tempo, una piattaforma vitale ed inclusiva.

La pubblicazione del volume darà voce ai protagonisti di questo fenomeno aggregativo ancora in corso, che ha coinvolto e continua sempre di più a coinvolgere artisti, curatori ed esperti concentrando l’attenzione su artiste e artisti, sulla loro ricerca, sul loro lavoro, privilegiandone il punto di vista.

Il volume illustrerà tutte le attività che AlbumArte ha svolto dal 2011 al 2020: gli artisti italiani all’estero con AlbumArte (Anteprima) | AlbumArte|VideoArtForum |le performance | il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio | le mostre. Inoltre, una sezione del libro sarà dedicata a 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori.

Il progetto prevede anche la presentazione del volume in Italia e in un tour di sette tappe all’estero, in presenza di un artista in arrivo dall’Italia e accompagnate da eventi artistici paralleli realizzati dall’istituzione ospitante.

I partner culturali del progetto ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 sono: MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Roma Capitale. Assessorato alla Crescita Culturale / Azienda Speciale Palaexpo, Roma; National Gallery of Art, Vilnius; Art House, Scutari; Bn Project, Bruxelles; Dimora OZ, Palermo, Golden Thread Gallery, Belfast; LE 18, Marrakech; PILOT, Bratislava.

———-

Per informazioni AlbumArte:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 06 2440294



SCHEDA TECNICA

EVENTO: presentazione del progetto ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 , vincitore dell’ottava edizione dell’Italian Council (2020)

DATA E ORARIO: martedì 6 luglio 2021 ore 18.00

LUOGO: Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema, Scalinata di Via Milano 9/A, Roma

PER PARTECIPARE:

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

È necessario prenotarsi: https://www.palazzoesposizioni.it/evento/all-boom-arte-artistie-italianie-ad-albumarte-2011-2020

Se non puoi venire ricordati di cancellare la prenotazione dalla tua area riservata sul sito, per permettere ad altri di partecipare

Si raccomanda di arrivare in tempo per gli adempimenti previsti per il contenimento del COVID-19, di indossare la mascherina all’ingresso e per tutta la durata dell’evento.

Realizzato grazie al sostegno di:

Italian Council

MIC: Direzione Creatività Contemporanea

L’evento rientra nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’arte 2020