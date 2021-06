Alter-Art, Festival Internazionale di teatro e danza contemporanei

Pergola per quattro giorni diventa la capitale dell’arte, della danza e del teatro contemporanei, all’insegna dell’inclusione e integrazione. La città dei Bronzi dorati, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche ospita dall’8 all’11 luglio la prima edizione del Festival Internazionale Alter-Art, che vuole sviluppare attraverso il confronto tra realtà del territorio ed esperti internazionali tre grandi tematiche: inclusione, sostenibilità ambientale, protagonismo giovanile.

L’evento fa parte del progetto Europeo “Dan.The.Net.” (Dance Theatre), promosso dall’associazione Ijshaamanka e premiato dalla Comunità Europea, naturale continuazione del progetto ‘Dance acCEssibility and Inclusion – DAN.CE IN’ che ha centrato in pieno il proprio obiettivo, consentendo ai partecipanti di vivere delle esperienze significative abbattendo le barriere tra disabili e normodotati, utilizzando il tramite del movimento e delle danza. Ora la mission è dare continuità al lodevole percorso, dando vita a un network che aumenti le competenze della figura professionale dell’operatore di teatro-danza rivolto all’inclusione sociale.

Il Festival è promosso con importanti partner del territorio e il contributo della Unione Europea, Agenzia Nazionale per i Giovani e Comune di Pergola. Collaborano all’evento, tra gli altri, la rassegna Impronte Femminili, la comunità Papa Giovanni XXIII, Altre Visuali (la web tv diversamente abile), AGFH, Cortile Studio Movimento, Teatro Rebis, Arci Gay Agorà. Ben quattro gli istituti superiori delle Marche che partecipano: liceo artistico “Apolloni” di Fano, liceo artistico “Mannucci” di Fabriano, istituto superiore “Panzini” di Senigallia e Liceo Scientifico “G. Torelli” di Fano.

Alter-Art è uno degli eventi del progetto che vede la compartecipazione di quattro Paesi europei. Saranno a Pergola i partner ‘Sala Fenix’ di Barcellona, Compagnie ‘Eau.Id.A’ di Montreuille (Parigi) e l’ente di produzione e formazione in arti dello spettacolo ‘The Garage’ di Norwich. Contribuiranno con iniziative e scambio di buone pratiche per l’avanzamento della ricerca in nuove metodologie di danza e teatro contemporanei ed integrati.

Pergola, uno dei Borghi più belli d’Italia ospiterà per quattro giorni laboratori, conferenze, performances, mostre che riguardano innovazione metodologica, arte come passo strategico per l’inclusione sociale e rinnovamento politico per la giustizia ambientale.

Protagonisti figure di fama internazionale, tra docenti, coreografi, danzatori e ricercatori. Interverranno il professore finlandese Kai Lheikoinen; l’ingegnere energetico, portavoce del movimento globale per la giustizia ambientale ‘Friday For Future’ Italia Giovanni Mori; la regista e insegnante di danza Laura Banfi; la regista e ballerina Fanny Travaglino; Mattia Crescentini, uno degli artisti della urban dance e hip hop più rinomati; il coreografo e danzatore Ludovico Paladini; l’attore e regista Albert Requena; l’attrice e insegnante Anna Tamayo; Alan Fuentes, danzatore professionista; le danzatrici e coreografe Marion Sparber e Stella Moretti; la cantante e attrice Claire Dubuisson; il mastro mascheraio Giacomo Bonetti; Adam Taylor e Carry Mansfield, due tra i più talentuosi manager e direttori artistici di grandi enti ed eventi internazionali; studiosi come Riccardo Mastini e Grazia Toderi.

«Il Festival, primo grande appuntamento del progetto europeo – spiega la direttrice dell’associazione Monia Mattioli – è un importante momento di confronto e di riflessione su tematiche di strettissima attualità, che spaziano dal sociale all’ambiente. Un evento per raccontare in maniera non ordinaria e con creatività argomenti importanti come il protagonismo giovanile, l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio. Questa prima edizione è l’inizio di un grande progetto che abbiamo pensato per tutta la comunità. Grazie alla presenza di partner internazionali e ospiti prestigiosi, rappresenta una tappa fondamentale per l’avanzamento della ricerca in nuove metodologie di danza e teatro contemporanei ed integrati. Un grande ringraziamento a tutti coloro che collaborano e che ci permettono di offrire a Pergola e al territorio giornate ricche di appuntamenti interessanti per lo sviluppo culturale e la crescita reciproca ».

Molto contenta l’Amministrazione comunale di Pergola di ospitare il Festival: «Siamo orgogliosi di collaborare con un’associazione che ormai da tempo sta ottenendo attestati prestigiosi a livello europeo – evidenzia la sindaca Simona Guidarelli – per la preziosa e lodevole attività che porta avanti. Con entusiasmo ospitiamo e sosteniamo questo importante evento che permetterà un confronto e un approfondimento su tematiche, a a partire dall’inclusione sociale, che ci stanno particolarmente a cuore».

Alter-Art e il progetto europeo hanno avuto alcune settimane fa una importante vetrina grazie a Impronte Femminili, rassegna di arte e cultura per le Pari Opportunità e i Diritti, curata dal Comune di Fano con l’assessora Sara Cucchiarini: «Sono contenta di questo crossover tra festival, dove una ricerca ne incontra un’altra e si crea un prezioso dialogo tra territori che iniziano a progettare insieme. Alter-Art e i progetti che sta portando l’associazione Ijshaamanka ben si sposano con quanto da anni Impronte Femminili sta proponendo anche in realtà più piccole: la cultura dei diritti un linguaggio nuovo riguardo al dialogo nelle diversità. Tutto questo per un senso vero e profondo del rispetto del concetto di pari opportunità».

IL PROGRAMMA

Tanti e interessanti i laboratori, tutti accessibili a persone con differenti funzionalità fisiche, mentali e sensoriali.

La palestra delle scuole elementari, dall’8 all’11 ospiterà quello di danza classica con Stella Moretti, aperto dagli 8 anni in su. Si cambia location per il laboratorio di danza contemporanea con Marion Sparber e Alan Fuentes, che si terrà presso la palestra delle scuole medie. Si potrà partecipare dai 13 anni in su. I laboratori di maschere e teatro con Anna Tamayo e Albert Requena, sono in programma invece nella palestra delle elementari dalle 15.30 alle 16.30. Itinerante quello di composizione ed improvvisazione coreografica con Ludovico Paladini; alla palestra delle elementari il laboratorio di drammaturgia con Travaglino e Dubuisson.

Laura Banfi terrà il laboratorio di teatro danza integrato. Utilizzerà elementi di DanceAbility®: una metodologia di danza e di improvvisazione che permette a persone con differenti provenienze e abilità di incontrarsi per creare, danzare ed improvvisare insieme. Così si possono fare nuove e diverse esperienze delle proprie abilità, e disabilità, nel muoversi con un’altra persona e andare oltre i limiti a cui si è abituati. Il corso evidenzierà come sia possibile lavorare con gruppi misti, come adattare il proprio stile d’insegnamento ad ogni partecipante, come lavorare con gruppi di diversa dimensione e tipologia e presentare le performance.

Originale l’appuntamento con Giacomo Bonetti. Bambini e ragazzi esploreranno la possibilità di creazione di una maschera. Saranno guidati a costruire un personaggio che viaggerà per le vie del di Pergola nella giornata di domenica 11, creando una parata insolita di personaggi surreali che si incontreranno con gli abitanti e i visitatori del festival, generando quindi sorprese e azioni performative inusuali nonché inclusive.

Urban Dance Hip Hop è il laboratorio con Cresh Mattia Crescentini che, nell’ultima giornata di Festival, sarà anche membro della giuria del contest Urban Dance ed Hip Hop. Come si sviluppa una impresa creativa, una compagnia di teatro danza, in maniera autonoma? Come si organizza il lavoro di squadra all’interno di un evento culturale? A queste domande, risponderanno Adam Taylor e Carry Mansfield nel laboratorio di orientamento per la creazione di una impresa creativa.

Il programma si aprirà giovedì 8 con due mostre: ‘Vedere oltre’ alla sala San Rocco, a cura del docente Marco Giombini e degli alunni dal liceo artistico Mannucci di Fabriano, e ‘Morfogenesi di una danza’ al foyer del teatro, a cura dei docenti Paola Mancini, Lorenzo di Gesualdo e degli alunni del liceo artistico Apolloni di Fano. Saranno visitabili tutti i giorni dalle 16 alle 23.

In piazza Leopardi, alle 21, l’incontro ‘Dan.The.Net’. Al centro del dibattito il progetto europeo: si parlerà delle prospettive nell’ambito dell’innovazione e inclusione sociale nel teatro e danza e del coinvolgimento della comunità locale in questo progetto europeo di forte impatto sociale e culturale. Interverranno la sindaca di Pergola Simona Guidarelli e l’assessora alle pari opportunità del Comune di Fano e curatrice del festival Impronte Femminili Sara Cucchiarini.

Ricco e variegato il programma sabato e domenica con approfondimenti, musica, performance interattiva e tante altre che vedranno assoluti protagonisti i partecipanti ai vari laboratori.

Importante e preziosa la collaborazione con gli istituti superiori. Quella degli alunni del Mannucci inizia dalla comunicazione e diffusione sui social delle informazioni relative all’evento e proseguirà durante il suo svolgimento con gli scatti fotografici, le riprese video, le registrazioni e i montaggi audio-video. Al contempo realizzeranno “un’esperienza visiva espansa”, in cui lo spazio verrà ri-visto, grazie all’allestimento di elaborati filmici, fotografici e di animazione, per permettere allo spettatore di riflettere, interrogarsi e vivere il tema del “Vedere Oltre” e per spostare lo sguardo dal sé all’altro, misurandosi con il tema della diversità, dell’integrazione, del recupero, della cultura sociale. Gli alunni del liceo turistico sportivo Panzini di Senigallia si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti e del pubblico. Il reparto cucina si occuperà dei pasti dedicati ai partner internazionali del progetto Europeo e degli ospiti. Gli alunni del liceo scientifico di Fano-Pergola avranno la possibilità di affiancare le responsabili del partner francese per creare un percorso poetico che accompagni tutta la manifestazione, per la creazione di una performance finale e un report dell’iniziativa.

Maggiori informazioni: www.ijshaamanka.eu/alterart/ – pagina Facebook Alter-Art Festival.

Dan.The, danza, teatro e inclusione sociale: la Comunità Europea premia il progetto dell’associazione ijshaamanka

E’ una dimensione europea quella che con, impegno, professionalità e passione, ha assunto l’associazione ijshaamanka di Pergola. Ancora una volta la Comunità Europea ha premiato, tra oltre 98 proposte, il progetto presentato dalla vivace e brillante realtà marchigiana che da più di 12 anni si occupa di eventi culturali in tutto il territorio regionale, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, Regione Marche, Agenzia Europea Cultura e Audiovisivi “Eacea” incaricata dalla Commissione Europea per progetti Erasmus +.

Il progetto DAN.THE (Dance Theatre) vede la sua genesi dai risultati ottenuti con il progetto “Dance acCEssibility and Inclusion – DAN.CE IN”, realizzato due anni fa dall’associazione.

La sfida di proporre opportunità di inclusione sociale rivolte a disabili attraverso la pratica della danza inclusiva ha centrato in pieno il proprio obiettivo, consentendo ai partecipanti di vivere delle esperienze significative abbattendo le barriere tra disabili e normodotati, utilizzando il tramite del movimento e delle danza.

La sfida che i partner di DAN.CE IN hanno voluto accogliere con il progetto DAN.THE è quella di dar vita ad un network che aumenti le competenze della figura professionale dell’operatore di teatro/danza rivolto all’inclusione sociale, fornendogli le basi teoriche e pratiche per lavorare con altre metodologie ed altri target group di giovani. Nel biennio 2021-2022, l’innovazione sulla metodologia del teatro e danza contemporanea e teatro-danza d’inclusione saranno protagonisti in Italia, Francia, Spagna ed Inghilterra attraverso importanti azioni culturali: festival, corsi di formazione professionali, laboratori, spettacoli, conferenze.

I partner europei del progetto sono: ‘Sala Fenix’ di Barcellona, Compagnie ‘Eau.Id.A’ di Montreuille (Parigi) e l’ente di produzione e formazione in arti dello spettacolo ‘The Garage’ di Norwich. Contribuiranno con iniziative e scambio di buone pratiche per l’avanzamento della ricerca in nuove metodologie di danza e teatro contemporanei ed integrati.

Dopo Alter-Art, il Festival Internazionale di teatro e danza contemporanei, in programma a Pergola dall’8 all’11 luglio, il progetto farà tappa a Barcellona a novembre, a Parigi nel maggio 2022, in Italia ancora nel luglio 2022 e, infine, a Norwich in Inghilterra nel novembre 2022.

Storia dell’associazione

La ASD Ijshaamanka nasce nel 2004 dalla volontà di Monia Mattioli, direttrice artistica formatasi in Italia ed a Londra in danza classica, in Olanda all’Universita delle Arti Teatrali (theaterschool) dipartimento di Sviluppo della Nuova Danza Contemporanea SNDO.

La scuola negli anni anni di attivita cresce in maniera costante ogni anno allargando la proposta di insegnanti e discipline, appoggiandosi a una sede di 200 metri esclusivi con accesso ai disabili a Serra de’ Conti, con una sede per la ricerca in danza teatro integrato a Pergola e con altre distaccate a Corinaldo e Frontone, e Pergola.

Conta oltre 185 iscritti provenienti dalle province di Pesaro-Urbino ed Ancona. La scuola si avvale di un team di 10 insegnanti, ricercatori, coreografi qualificati che seguono sia i corsi di danza durante tutto l’arco dell’anno e sono team operativo in altre 6 aree tematiche ed organizzative di cui l’associazione si occupa, dalla ricerca per lo sviluppo nella metodologia di danza teatro integrato all’organizzazione strategica di eventi culturali quali festival/seminari, rassegne, e partecipano attivamente ai progetti Erasmus Europei in cui l’associazione è capofila dal 2018.

Maggiori informazioni: www.ijshaamanka.eu