“Aperitivo fatale” di Dino Cassone

Ingredienti per un Aperitivo fatale perfetto: 1/6 di intricato poliziesco, 1/6 di ingarbugliato giallo giudiziario e 2/3 di irriverente commedia.

Genere: Narrativa

Pagine: 170

Prezzo: € 14,00

Codice ISBN: 9791254510018

Data di uscita: 7/7/2021

«Tu vedi troppi film, Cimino. Spesso la realtà è molto più complessa. Talmente tanto che potrebbe sembrare finzione»

È ancora giallo a Rosicano: Placido Visone, marito tradito della fascinosa dark lady Venere Rimessa, muore dopo aver assaggiato un po’ del Vermut Solitario che ha ricevuto per posta. Tutti i sospetti e gli indizi convergono su Carlo Limone, veterinario nonché amante di lei, ossessionato e rancoroso. Ma è davvero lui il colpevole? Toccherà di nuovo al maresciallo Sapone seguire il caso, supportato stavolta non solo da sua moglie Margherita ma anche dal brigadiere Cimino, che nel frattempo deve destreggiarsi fra ex, amici immaginari e nuove fiamme. E sarà di nuovo la tremenda Pacifica Diavoli, con i suoi scoop, a raccontare al paese ogni dettaglio di questo triangolo “velenoso”.

BIOGRAFIA. Dino Cassone, giornalista pubblicista, collabora con alcune testate online ed è addetto stampa di varie case editrici pugliesi. Con Les Flâneurs Edizioni ha già pubblicato La bugiarda (2016), Sorrisi e veleni (2018) e Un gelato buono da morire (2018). Dal 2020 è presidente di Noi Associazione Antimafia ODV, nata a Ostia per sostenere Federica Angeli, la giornalista della Repubblica sotto scorta dal 2013.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

