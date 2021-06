Arriva la Banda Osiris con “Le dolenti note”

Grande attesa per il concerto-spettacolo della Banda Osiris che si terrà il 5 luglio alle ore 20 sul palco predisposto nel cortile interno del Teatro Cristallo.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, “Le dolenti note”, la Banda Osiris trasforma le pagine di carta in un libro illustrato in 3D. Un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Una girandola senza sosta di gag musicali. Un libro alla rovescia: un inno all’amore per la musica travestito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere. Un antidoto contro le false speranze del musicista fai-da-te. I quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Racconti fulminanti e letali, elenchi di terribili difetti caratteriali dei musicisti, aforismi, aneddoti, annunci sui giornali, la posta della Banda, citazioni dotte, mescolate, frullate in abilità mimica e musicale. La summa della musica dopo 35 anni di carriera.

Attraversando musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Čajkovskij, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista. Tra le risate, si recepisce il vero messaggio in agrodolce: la musica può riempirti la vita, ma va coltivata con rigore, creatività e passione, e non dà assicurazioni contro la frustrazione. Un meccanismo perfetto, un risultato certo, una macchina da guerra della futura rivoluzione musicale.

Il concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione del posto scrivendo una mail all’indirizzo: prenotazioni@teatrocristallo.it