Terzo appuntamento del percorso teatrale per Estate in Scena del Teatro Cristallo sul palco all’aperto predisposto nella piazzetta di fronte all’ingresso del teatro in via Dalmazia 30. Venerdì 25 giugno alle ore 18.30 occhi puntati su “Ass-holo”, monologo in cinque monologhi con il giovane attore e regista Niccolò Tommaso Pace, premio nazionale giovani realtà del teatro 2017.

Si racconta la storia di Beppe, un ragazzo normale che lavora in un supermercato, frequenta una ragazza da cinque anni, vive con la madre ha 33 anni ed è un fan dei fumetti. Fa le sue sei ore di lavoro al giorno, torna a casa e passa molto tempo a guardare video su Youtube. Una notte lo illumina l’idea di cambiare la sua vita. Ogni grande storia avventurosa nasce da una tragedia, ma Beppe non ha tragedie, ha una vita normalissima. E dunque ecco la svolta: Beppe prende la decisione di diventare un supereroe ma per dare corso alla sua nuova vita deve crearsi una tragedia. Proverà a uccidere sua madre, a incendiare un ospedale, a rapire un bambino… ma lui è un bravo ragazzo e la sua tragedia è quella di stare bene, di essere normale…

Ingresso gratuito ma serve la prenotazione del posto scrivendo alla mail: prenotazioni@teatrocristallo.it