AVA LIVE 2021 – “Rinascerò, Rinascerai”

Sarà un’esplosione di gioia e condivisione la nona edizione del Concerto AVA Live, il tradizionale appuntamento estivo di Art Voice Academy che si terrà sabato 26 giugno alle 21.00 all’Arena del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV). L’evento è organizzato dal Centro di Alta Formazione per lo spettacolo fondato dal Maestro Diego Basso, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto all’interno del cartellone “Notti Magiche” e con il patrocinio della Regione del Veneto.

Lasciate le aule, lasciati i luoghi dove si studia e si prova, è giunto finalmente il momento per gli allievi di Art Voice di salire nuovamente sul palcoscenico, per rivivere il fascino dei riflettori che si accendono, l’emozione dell’esibizione, l’incontro con il pubblico.

Maestro Diego Basso, Direttore artistico di Art Voice Academy

«È sempre emozionante portare gli allievi dell’Accademia in palcoscenico davanti al pubblico – dichiara il Maestro Diego Basso, Direttore artistico di Art Voice Academy – Per tutti loro, così come per noi, è stato un anno complesso ma nonostante le giuste restrizioni dovute al permanere della pandemia abbiamo comunque garantito la didattica in modo da garantire loro la preparazione artistica professionale che da sempre offriamo. Se noi ci abbiamo messo l’organizzazione e la formazione, sono però soprattutto loro a meritare il nostro applauso più grande. Hanno dimostrato una tenacia e dedizione, che testimonia, se ce ne fosse bisogno, quanto l’amore per il canto e la musica possa abbattere tutti gli ostacoli. In occasione del concerto di Castelfranco apriranno anche le iscrizioni del nuovo anno Accademico 2021/2022 di Art Voice Academy. Sono certo che questo amore contagerà anche coloro che decideranno di cominciare quest’anno il loro percorso artistico».

Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto



Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “Ringrazio il Maestro Diego Basso, le voci Art Voice Academy e l’Orchestra ritmico sinfonica italiana perché con la loro passione e professionalità diffondono il nome di Castelfranco Veneto. È un piacere ed un onore poter rinnovare la sinergia in occasione del concerto estivo all’interno del cartellone Notti magiche”.

Oltre cento cantanti sul palco

Gli oltre cento componenti del Children’s, del Teen’s e del Young Choir, e le voci soliste di Art Voice Academy, accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, si esibiranno in un repertorio di celebri brani pop e rock, italiani e internazionali, appositamente riarrangiati per coro e compagine orchestrale.

Un viaggio musicale per festeggiare insieme la chiusura dell’Anno Accademico e la nuova vita della musica dal vivo. Non è un caso, infatti, che per l’edizione 2021 sia stato scelto come tema portante “Rinascerò, rinascerai”, brano composto da Roby Facchinetti con testi di Stefano D’Orazio ed eseguito per la prima volta da Facchinetti, l’ultimo giorno del lockdown a giugno 2020 proprio a Castelfranco Veneto con la Grande Orchestra, nell’arrangiamento, in versione ritmico-sinfonica curato dal Maestro Basso.

“Rinascerò, Rinascerai” è anche un inno di rinascita e di speranza, sentimenti attraverso i quali gli allievi si sono impegnati nello studio durante tutto quest’anno di formazione, difficile ma anche stimolante e innovativo. E che in questa estate 2021 promuoveranno attraverso il canto e la musica.

Art Voice Academy, una vera e propria “cittadella della musica”

Per il pubblico sarà inoltre l’occasione per conoscere da vicino un’importante realtà musicale del territorio di Castelfranco, una vera e propria “cittadella della musica” che fin dalla sua fondazione nel 2003, ha riposto grande attenzione ai giovani e al loro talento nell’ambito della musica e del canto pop jazz e musical, offrendo una preparazione professionale di alto livello, seguiti da uno staff di docenti specializzati di Art Voice Academy. Insieme ad AVA Sound Live Music, l’Accademia permette loro di approfondire e di acquisire, nello studio di registrazione, quelle competenze tecniche che consentiranno loro di sviluppare i propri progetti musicali dalla composizione all’incisione.

Le Voci di Art Voice Academy

Le Voci di Art Voice Academy, sono inoltre molto amate e seguite anche dal grande pubblico, hanno infatti partecipato alle produzioni televisive, Sanremo 2020, Sanremo Young Rai 1, Viva Mogol!, Rai 1, e Music, in onda su Canale 5, e si esibiscono in numerosi concerti live. Nelle loro performance condividono il palcoscenico con i più grandi musicisti e cantanti della scena nazionale e internazionale e dal 2012 partecipano al Concerto di Natale in Vaticano. Sono le voci di importanti progetti musicali, tra i quali: Chi fermerà la musica, Giusto per la Musica, Omaggio a Morricone, Due passi per Broadway, Swing italiano, I grandi film di Hollywood, Tu chiamale se vuoi… emozioni, Le dive del Pop e Christmas Pop.

Roberta Garbuio, assessore alla cultura

Interviene l’assessore alla cultura Roberta Garbuio: «Prosegue ormai la collaudata collaborazione tra il Comune e Art Voice Academy, vero fiore all’occhiello nel panorama musicale. A questa realtà va il merito di essere un’interessante fucina di talenti che, sotto la guida del maestro Diego Basso, ogni anno riesce a organizzare concerti di altissima qualità con una proposta musicale davvero notevole».

Il concerto AVA Live 2021 è realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, con il patrocinio della Regione del Veneto e i soci sostenitori dell’Accademia: Steelco, Graficart, Mar-Auto, Bluergo, Duegi Srl, Ponte, Dotto Trains, Mox, Duegi Srl, Coorti Romane Srl. Produzione AVA Sound Live Music

Prevendita biglietti

Associazione Art Voice Academy -Via delle Mimose, 6 – Castelfranco Veneto (Tv)

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Tel. n. 0423 735600 – 393 963 9677

Teatro Accademico di Castelfranco Veneto venerdì 25 giugno dalle ore 16.00 alle ore 21.00 – sabato 26 giugno dalle ore 16.00 fino ad inizio spettacolo

Tel. biglietteria 0423 735600

Per informazioni

www.artvoiceeacademy.it