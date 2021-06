“Balleremo” il nuovo singolo di Leonardo Monteiro

Dal 15 giugno è in radio e in digitale con “BALLEREMO”, nuovo singolo anticipazione dal suo terzo album, LEONARDO MONTEIRO che sta vivendo un periodo di grande ispirazione.

“Abbiamo vissuto tempi molto duri e molto strani – racconta LEONARDO MONTEIRO – la pandemia ci ha bloccati in un presente sospeso, sottraendoci la possibilità di condividerlo anche fisicamente con gli altri. Abbiamo perso il contatto umano, volenti o nolenti, ma è arrivato il momento di lasciarci un po’ di paura alle spalle e tornare a ballare, a sorridere, a vivere e perché no cantare!”

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/G1565Es0clg

<Nel testo del brano Leonardo canta “e ballerò senza pensieri è ciò che voglio io davvero. Non chiedo altro, solo questo desiderio” – dicono Denny Lodi e Vito Coppola, art director e regista – ed è questa la frase che ci ha ispirati per il concept del video. Una voglia di tornare indietro nel tempo, una visione semplice per incarnare piccoli gesti e abitudini ormai lontane dal nostro quotidiano. Leonardo in questo brano, parlando di un ritorno, ci ha chiesto di trasmettere il messaggio legato a questo periodo segnato dal Covid19. Seguendo una chiave poetica, prendendo ispirazione dal quadro di Magritte “Gli Amanti”, abbiamo voluto utilizzare bende sui volti, opprimendo libertà, espressione ed ossigeno. Il ritorno ad un semplice gioco di colori, che è la struttura base del video, ci riporta alle origini. In fondo ad ogni tunnel c’è sempre la luce.>

Leonardo Monteiro, nasce a Roma nel 1990, appena adolescente studia danza alla Scala di Milano, esibendosi poi in numerosi teatri in Italia e all’estero, nel corpo di ballo de “Lo Schiaccianoci”, insieme a Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e Sabrina Brazzo. Nel 2006 lavora, sotto la direzione di Gheorghe Iancu, nella stagione estiva dello Sferisterio di Macerata, con una parte da solista. Nel 2008 partecipa ad “Amici di Maria De Filippi” nella categoria “Danza”. Tra il 2010 e il 2011 si trasferisce negli USA per lavorare con diverse compagnie di danza contemporanea.

Durante la sua permanenza a New York si avvicina al gospel, cantando come solista in alcune chiese di Harlem. Rientrato in Italia, studia canto moderno, pianoforte e canto gospel presso la Scuola di Musica Cluster di Milano. Nel 2013 canta come solista per il coro Monday Gospel al Forum di Assago e nel 2014 nello spettacolo “Motown Generation” al Blue Note di Milano. Nel 2016 partecipa al progetto di beneficenza Special Stage (una rassegna musicale dedicata ai pazienti dell’Istituto dei Tumori di Milano) insieme a Malika Ayane. Nel 2017 vince Area Sanremo e, scelto da Claudio Baglioni, nel 2018 partecipa al 68° Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte con il brano “Bianca”, per il quale gli viene conferito il Premio PMI “Valore alla musica”. Nello stesso anno è ospite su Rai1 a Telethon, si esibisce a Bologna al Tributo a Lucio Dalla, per l’omonima Fondazione, e al Premio “Mimì Sarà” al Teatro Nuovo di Milano. Nel 2018 Leonardo pubblica il suo primo album dal titolo “Il Mio Tempo”. Partecipa, tra i protagonisti del MURO, alle prime tre edizioni di “All Together Now” in onda su Canale 5, il 27 marzo del 2020 pubblica “La Tua Maglietta”, anticipazione dal suo secondo album intitolato “Yin e Yang” da cui estrae anche “Il Telefono” e “La Regina”. A Giugno 2021 pubblica “Balleremo” brano che anticipa il suo terzo album.

