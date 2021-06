di Francesco Brandi

con Francesco Brandi, Loris Fabiani, Miro Landoni, Silvia Giulia Mendola, Daniela Piperno

regia Raphael Tobia Vogel

scene Francesca Pedrotti e Alice De Bortoli

luci Luigi Biondi | musiche Andrea Farri

produzione Teatro Franco Parenti

premio Franco Enriquez 2018, a Francesco Brandi per la drammaturgia e a Raphael Tobia Vogel per la regia

Durata 1h40min

————

Cosa ci permette di uscire dalla nostra incapacità di dire la verità per quella che è? Cosa succede quando non si riesce ad essere come si vorrebbe, quando, nonostante il talento, “le ambizioni si infrangono sulla granitica e spiazzante realtà?” È a queste domande che Buon anno, ragazzi prova a dare risposta.

Un esilarante racconto sull’incapacità di esprimere i propri sentimenti, che osserva con sguardo malinconico le difficoltà di vivere in una società, regno della frustrazione dove tutti non sono come vorrebbero essere e le ambizioni si infrangono sulla granitica e spiazzante realtà.

Raphael Tobia Vogel

Videomaker autore di cortometraggi cinematografici, ha lavorato come assistente regista per il cinema e la televisione con registi come Pupi Avati (in 4 produzioni tra cui film e fiction) e Gabriele Salvatores.

Francesco Brandi

Francesco Brandi, classe 1982, un diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha recitato sotto la direzione di Giancarlo Giannini, e ha collaborato, tra gli altri, con alcuni dei più importanti registi del cinema italiano come Nanni Moretti, Paolo Virzì e Pupi Avati.

————-

Date e orari

domenica 4 Luglio h 20:00

lunedì 5 Luglio h 19:30

martedì 6 Luglio h 19:30

mercoledì 7 Luglio h 19:30

giovedì 8 Luglio h 19:30

venerdì 9 Luglio h 19:30

sabato 10 Luglio h 19:30

domenica 11 Luglio h 15:30

Prezzi

I settore> intero 22€;

II settore > intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€

III settore e galleria > intero 13,50€; under26/over65 10€; convenzioni 10€

—————

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it