La Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Macerata e Accademia di Belle Arti di Bologna è lieta di presentare e promuovere il Concorso dedicato a Josef Svoboda – I^ edizione per la progettazione dell’allestimento scenografico e costumi di scena per l’intermezzo in un atto “IL SEGRETO DI SUSANNA” musiche di E. Wolf-Ferrari libretto E. Golisciani, abbinato all’idillio musicale “LA SCUOLA GUIDA” di N. Rota su libretto di Mario Soldati per la 54^ STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE, TEATRO G.B. PERGOLESI di JESI (anteprima giovani 18 novembre, recite 20 e 21 novembre 2021).

Nell’ambito della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento, sottoscritta tra Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, Accademia di Belle Arti di Macerata e Accademia di Belle Arti di Bologna, il presente bando intende sperimentare una nuova modalità per valorizzare giovani creativi che potranno così vedere realizzato il proprio progetto scenico e avere la possibilità di valorizzare il proprio curriculum collaborando con registi professionisti.

Il concorso è riservato ad allievi diplomati al Bienno di Specializzazione in Scenografia, delle Accademie di Belle Arti di Macerata e di Bologna. Possono iscriversi neodiplomati nel periodo dal 01 Gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente bando.

Il tema del concorso, nel rispetto dell’autonomia dei singoli partecipanti, deve essere inerente all’ambientazione proposta dalle scelte registiche.

L’iscrizione al concorso è gratuita, i candidati possono presentare domanda di iscrizione compilando apposito modulo ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021 inviandolo via mail all’indirizzo info@fpsjesi.com.

Link per regolamento completo: https://www.fondazionepergolesispontini.com/concorso-progettazione-di-allestimento-scene-e-costumi-di-teatro-musicale/