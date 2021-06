Dal 29 giugno in radio e in digitale

Da martedì 29 giugno arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “DAMMI UN MOTIVO” il nuovo singolo di SHARA, un brano contemporaneo ed energico, prodotto da LA MIA SONG.

«“Dammi un motivo” è una canzone che ho scritto parlando di esperienze vissute, come ogni mia canzone – dice Shara – e parla del fatto di non ascoltare nessuno se ci viene imposto qualcosa che non si vuol fare o dire e quindi fare e dire quello che si vuole, ascoltando solo se stessi.»

Qui il video: https://youtu.be/AMWrkKDLHc8

“Il video è stato girato in varie piazze al Centro Direzionale di Napoli, tra l’imbrunire e la notte – racconta il regista Giuseppe Iadonisi – Ci è piaciuto il posto perché Shara, per questo video, voleva un contesto moderno di grattacieli e metropoli. L’intento del video, come della canzone, è quello di far capire che bisogna fregarsene di ciò che può dire la gente e dei giudizi e cercare di essere se stessi e liberi.”

Shara, nome d’arte di Chiara Del Giudice, nata il 25 Ottobre 2004 a Piedimonte Matese (CE), vive ad Alife un paese del casertano. Canta da quando aveva 5 anni partecipando a piccoli concorsi. Studia canto per migliorarsi sempre e ha iniziato a partecipare a concorsi regionali e nazionali. Molto determinata ha come obbiettivo, fin da piccola, quello di diventare una cantante famosa in tutto il mondo per far sentire la sua voce e trasmettere le emozioni che la musica e il canto le suscitano. La sua artista preferita è Ariana Grande che è stata sempre il suo punto di riferimento e da lei ha imparato e continua ad imparare cose nuove e poi anche i BTS che adora poiché mettono sempre se stessi per riuscire nella musica a raggiungere gli straordinari traguardi che hanno ottenuto. “Dammi un motivo” è il suo secondo brano che arriva dopo “Ogni giorno”, uscito un anno fa. Entrambi i brani sono scritti e composti da Shara, che sta lavorando ad altri brani per programmare l’uscita di un suo primo album.

instagram – twitter – facebook – youtube