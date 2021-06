Divertimenti e Sinfonie di Mozart a Villa Pecori Giraldi

Domenica 20 giugno 2021, alle ore 19.00, nel Parco di Villa Pecori Giraldi (Piazzale Luciano Lavacchini, 1 – Borgo San Lorenzo), secondo appuntamento dell’VIIIª Stagione Lirico-Sinfonica della Camerata de’ Bardi, anche Scuola Comunale di Musica borghigiana, titolato ‘Mozart. Divertimenti e Sinfonie‘.

L’Orchestra camerata de’ Bardi, diretta dal M° Giacomo De Simonis, interpreterà quattro degli sterminati capolavori dell’enfant prodige salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart, nel 230esimo anniversario dalla sua morte, avvenuta a Vienna, nel 1791.

Si prinicipia con la Sinfonia n. 1 in Mi bemolle maggiore per orchestra K 16, articolata in tre movimenti – Molto allegro, Andante, Presto – composta a Londra, tra il 1764 e il 1776, a soli 9 anni. Sinfonia che segue lo schema e il gusto italiano del ‘700, con un allegro molto chiaro e camminato, un tempo di mezzo patetico e il finale dal piglio fresco e brillante, in forma di rondò.

Dalla prima sinfonia al Divertimento per soli archi n. 3 in Fa maggiore K 138 scritto nella città natale nel 1772, anch’esso formato da tre movimenti – Allegro, Andante, Presto – in cui si alternano movimenti di danza a passaggi solistici e virtuosistici dei vari membri della famiglia degli archi. Giochi musicali spigliati e scorrevoli si intrecciano ad eleganti figurazioni all’italiana, per lasciare spazio al finale, incastro perfetto di voci, un ricco gioco di imitazioni tra violini, viole e celli, tipico della scuola tedesca, da Bach in avanti.

In ordine cronologico l’Orchestra eseguirà, poi, la Sinfonia n. 29 in La maggiore K 201, composta da Mozart nel 1774 e già ampliata nella forma, articolata adesso in quattro movimenti – Allegro moderato, Andante, Minuetto, Allegro con spirito – personalissima rielaborazione dello stile del suo Maestro Haydn, con una grande impronta soggettivistica che fa di Mozart quella personalità pervasa da una ‘crisi romantica’, da quell’inquietudine pre-romantica data dalla nascente poetica dello Sturm und Drang, con l’abbandono dei modelli classici all’italiana del genere sinfonico e la propensione a quel gusto viennese che ritroveremo nel primo Beethoven e in Schubert.

Chiude il programma la Serenata n. 13 ‘Eine kleine Nachtmusik’ in Sol maggiore K 525, la Piccola serenata notturna composta nel 1787, l’esempio più luminoso ed universalmente conosciuto del genere, musica d’intrattenimento facilmente orecchiabile, di sapore ‘popolare’ nella quale spiccano semplicità del materiale tematico e raffinatezza dei colori timbrici strumentali.

Costo del biglietto: 10 euro, posto unico, 5 euro per i bambini fino a 14 anni.

La prevendita dei biglietti inizia un’ora prima del concerto, a partire dalle ore 18.00, presso Villa Pecori Giraldi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala Galileo, al primo piano della Villa.

Per informazioni: 348.7389532, 347.5894311, associazione.cameratadebardi@gmail.com