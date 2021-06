Doppio debutto per Teresa Iervolino a Verona

Per Teresa Iervolino la prima del prossimo 3 luglio segnerà sia il debutto di ruolo nella parte di Fenena sia il debutto sul palco dell’Arena nel nuovo allestimento del capolavoro verdiano. Un altro traguardo che si aggiunge alla brillante carriera della cantante la cui vocalità le permette di essere a proprio agio sia nel repertorio barocco sia nell’opera ottocentesca.

Sarà infatti in scena a Verona il 3, il 17 e il 24 luglio per poi debuttare nel ruolo di Orlando ne L’Angelica di Nicola Porpora con la regia di Gianluca Falaschi e la direzione di Federico Maria Sardelli al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca (dal 30 luglio al 3 agosto) e tornare alla Fenice di Venezia (31 agosto, 2 e 4 settembre) per il Rinaldo di Georg Friedrich Händel, sempre sotto la direzione di Sardelli e la regia di Pier Luigi Pizzi, nel ruolo eponimo già interpretato lo scorso anno diretta invece da Andrea Marcon. Gli impegni autunnali la porteranno al Maggio Musicale Fiorentino nel ruolo di Pierotto nella Linda di Chamounix di Gaetano Donizetti e al Teatro Real de Madrid dove, dal 13 novembre, sarà Rosmira nella Partenope di Händel diretta da Ivor Bolton. Ruolo quest’ultimo che interpretò nella registrazione per Erato del 2015 con il Pomo d’Oro diretto da Riccardo Minasi.