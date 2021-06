Ersa – Emilia Romagna Scena Aperta

Gli spettacoli e i primi appuntamenti

Le piazze e le strade dei Comuni aderenti alla rete ERSA – coproduttori dell’intero progetto – saranno i luoghi in cui Teatro Nucleo realizzerà, con accesso gratuito previa prenotazione, le sue due nuove produzioni: Il tempo del canto, liberamente ispirato al Cantico dei Cantici, con la regia di Cora Herrendorf, ed Eretica, un viaggio poetico attraverso i sette vizi capitali, con la regia di Marco Luciano.

Con Il tempo del canto Cora Herrendorf – storica regista e co-fondatrice di Teatro Nucleo – porta in scena un inno all’amore, alla leggerezza e alla gioia, in uno spettacolo per spazi aperti e non convenzionali dove si intrecciano teatro, danza e musica, per lasciare al pubblico il sogno di una cosa, il volo degli amanti, la speranza dell’abbraccio. Eretica, diretto da Marco Luciano, nasce dal laboratorio creativo permanente della compagnia, e si compone di quadri poetici, ironici e sferzanti, dove immergersi nella dimensione grottesca e conturbante dei vizi capitali, affrontando con ironia fragilità, paure e debolezze di ognuno di noi.

Il primo appuntamento sarà a Sant’Agata sul Santerno (RA), l’1 e il 2 luglio, a seguire Bobbio (PC), il 10 e l’11 luglio; Cerignale (PC), il 24 e il 25 luglio, per poi tornare verso la Romagna, a Castrocaro Terme e Terra del Sole e Dovadola (FC), dal 20 al 21 agosto. Altre date sono in via di definizione con i Comuni della provincia di Piacenza, Ferrara, Bologna e Modena – tra cui Borgo di Vigoleno, Soliera e Comacchio. Il progetto sarà raccontato attraverso un documentario video incentrato sui luoghi e sulle specificità di ogni Comune, intrecciandosi con la documentazione degli spettacoli realizzati nella cornice degli spazi individuati con le amministrazioni locali. L’ultima tappa della prima edizione di ERSA sarà la “casa” di Teatro Nucleo, a Pontelagoscuro, in occasione di Totem Scene Urbane, dal 22 al 26 settembre, in un percorso circolare dove le progettualità locali, regionali, nazionali e internazionali si incontrano.

Il progetto e la rete sono ancora aperti a nuove adesioni, per cui basta scrivere aemiliaromagnascenaperta@gmail.com.

Il programma

Sant’Agata sul Santerno

1 luglio ore 21 | Il tempo del canto | Giardino Scuola Primaria G. Pascoli 2 luglio ore 21 | Eretica | Giardino Scuola Primaria G. Pascoli