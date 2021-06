A Firenze l’estate si annuncia più ricca che mai di eventi, festival e attività culturali, tra successi consolidati e novità inedite. In ogni quartiere, parchi, chiostri, ville storiche, luoghi di culto e di aggregazione saranno popolati da artisti di tutti i generi.

Il cinema all’aperto, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i reading e i salotti librari, e poi ancora la musica, la danza, il circo, i segreti di una città d’arte che non smette mai di stupire neanche chi ci abita da una vita.

E poi, naturalmente, il teatro. A poche settimane da una riapertura che si è fatta attendere, l’Estate Fiorentina 2021 regala al pubblico una stagione teatrale extra, concentrata nel tempo e diffusa sul territorio.

Il festival è entrato nel vivo già da inizio giugno, e sono ancora tantissimi gli appuntamenti da non perdere.

Ecco i prossimi eventi teatrali:

Dal 27 giugno al 27 luglio i Teatri d’Imbarco presentano la terza edizione del Periferico Festival – Spiagge urbane a cielo aperto, dove corti teatrali, mostre e laboratori di fotografia avranno sperimenteranno un nuovo spazio all’aperto nei locali del Teatro delle Spiagge

Dal 28 giugno al 9 luglio l’Associazione Culturale Vittorio Rossi – Libri Liberi rende i bambini protagonisti nel suo progetto Oltre il giardino…le piazze! 9 appuntamenti, in 5 piazze della città, in cui si incontrano gioco e teatro

Martedì 29 giugno Daniela D’Argenio Donati porta in scena al giardino di via Allori Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan per Contemporaneamente – incursioni teatrali nel Q5

Venerdì 2 luglio il Centro Culturale di Teatro Aps presenta Dante e il Dolce Stil Novo al Teatro Tredici, in Via Nicolodi

Dal 3 al 31 luglio, tutti i sabati, la Compagnia delle Seggiole torna con Grillo Swing, 5 serate, una per ogni quartiere fiorentino, dedicate alla trasmissione radiofonica ‘Grillo Canterino’ e alla musica di Odoardo Spadaro

21, 23, 27 e 28 luglio il Teatro dell’Elce porta alle Murate e in alcune biblioteche fiorentine Cara signora, adattamento contemporaneo di ‘Lettere a una professoressa’ di Don Lorenzo Milani

Sabato 24 luglio il Teatro in movimento di STA – Spazio Teatrale Allincontro propone un Assedio al piazzale in due percorsi guidati con incursioni teatrali

Sul sito https://estatefiorentina.it/ si trova l’elenco completo e dettagliato degli eventi, nella deliziosa veste grafica minimalista curata dagli studenti dello IED.