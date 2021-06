Formazione teatrale all’Accademia d’Arte drammatica Cassiopea

Dopo 25 anni di attività, tradizione e ricerca tra teatro e nuovi media, l’Accademia d’Arte drammatica Cassiopea di Roma continua e rinnova il percorso di Alta Formazione teatrale: è online il bando per accedere al triennio di Alta Formazione in Recitazione, le cui prove di Ammissione consistono in una serie di settimane gratuite di orientamento che permetteranno a giovani aspiranti attori/attrici di sperimentare la vita d’accademia a 360°, conoscere i programmi, gli insegnanti e i relativi metodi, con la possibilità di mettere in luce tutte le proprie qualità.

Gli Stage di Orientamento (i primi due in programma si terranno il 12-16 luglio 2021 e il 6-10 settembre 2021) sono laboratori della durata di una settimana (lun.-ven.) per otto ore al giorno, da svolgersi in gruppo, che prevedono 20 ore di lezioni pratiche e 20 ore di incontri di approfondimento, partecipazione come uditori alle lezioni delle classi avanzate, colloqui con gli allievi diplomati. Al termine dello Stage, la Commissione Didattica renderà noti i nomi dei candidati ammessi a partecipare alla prima classe del triennio di Alta Formazione in Recitazione, con un impegno full-time per gli aspiranti attori che intendono raggiungere risultati d’eccellenza e accedere al mondo del professionismo.

Istituzione storica che attraverso i valori della competenza e della passione per le arti sceniche è divenuta nel tempo riconosciuta incubatrice di talenti, Cassiopea offre un percorso di studio e sperimentazione dei fondamenti dell’arte scenica e dei linguaggi cinematografici e dell’audiovisivo. Il training quotidiano (dizione, recitazione in italiano e in inglese, analisi del testo, canto, acrobatica, danza), unitamente a studi più “tecnici” quali organizzazione, costumistica, scenografia, tecniche multimediali e progettazione informatica costituiscono solo alcuni tra gli insegnamenti offerti. Il piano di studi è scandito da numerosi appuntamenti performativi, soprattutto durante l’ultimo anno: progetti di spettacolo con registi esterni, produzioni teatrali e audiovisive e la realizzazione di cortometraggi e di selftape per i provini.

Tecniche e saperi che Cassiopea riesce a trasmettere ai propri allievi grazie al lavoro di più di trenta maestri attivi nel mondo dello spettacolo, della scienza e della cultura, tra cui si annoverano Lorenzo Salveti, Fabiana Iacozzilli, Marco Solari, Andrea Pocosgnich e Clara Sancricca. Tra gli ospiti illustri che in questi anni hanno condiviso la loro esperienza con gli allievi di Cassiopea: Maria Grazia Cipriani, Jean-Paul Denizon, Francesco Pannofino, Licia Lanera, Massimiliano Civica, Deflorian-Tagliarini, Enrico Brignano, Silvia Calderoni, Carlotta Natoli.

Tra le attività formative, Cassiopea organizzerà tra luglio e settembre una Summer School con giornate immersive nel teatro, serate in allegria e vacanze covid-free. Quattro seminari residenziali rivolti a professionisti e non, giovani e adulti, nella cornice di ville e casali immersi nella natura, lontano dal caldo della Capitale. Diversi eventi a cui partecipare per ricominciare a respirare, a vivere e a praticare le arti sceniche con i migliori professionisti del panorama nazionale come Paola Campagna e Claudia Frisone, Clara Sancricca, Vanina Marini, Simone Perinelli e Isabella Rotolo/Leviedelfool e il filmaker Lorenzo Letizia. Tutte le info su bit.ly/SeminariSummerSchool.

Per maggiori informazioni sulle prove di ammissione al Triennio è possibile consultare il sito: https://www.cassiopeateatro.org/accademia/recitazione