Gli appuntamenti dell’ORT a Luglio e Agosto

Ben 30 concerti in giro per la Toscana

I mesi più caldi d’estate li potete passare in compagnia dell’Orchestra della Toscana, presente sul territorio nei borghi e città d’arte toscane. Protagonisti indiscussi di questa estate sono i Gruppi da camera dell’ORT con circa 20 appuntamenti tra luglio e agosto.

Tra le produzioni che inaugurano questa stagione, c’è il nuovo programma confezionato dagli Ottoni dell’Orchestra della Toscana, capitanati dalla prima tromba Donato De Sena. Il quintetto di ottoni corredato da percussioni propone “MORRICONE & PIAZZOLLA compositori in eterno”: una personale dedica alla grandezza immortale di due compositori come Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Per loro 4 repliche alla Fortezza di Poggio Imperiale di Poggibonsi (3 luglio), all’Oasi Dynamo di San Marcello Pistoiese (24 luglio), a Campocecina (Musica sulle Apuane, 1 agosto) e in Piazza Vittorio Veneto a Chiusi (Festival Orizzonti, 4 agosto).

L’altro gruppo protagonista è l’ensemble d’archi ORT Attack, nato nel 2018 da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani, che approfondisce l’ascolto su Astor Piazzolla in onore al centenario dalla nascita del compositore argentino con “TANGO 2021 #Piazzolla!”. Tanghi, milonghe e i più bei brani di Piazzolla saranno al centro di programma che propone anche un medley delle musiche di Carlos Gardel. In calendario al Palazzo mediceo di Seravezza (3 luglio), a Villa Collemandina in Garfagnana (8 luglio), Poggibonsi (10 luglio), Gambassi Terme (Classica, 1 agosto), Scarlino (2 agosto), Figline Valdarno (Arena Summer Festival, 5 agosto) e Monteriggioni (27 agosto).

Rimaniamo in Sud-America con “INCONTRI LATINI” del quartetto d’archi ORT Florentia. Un viaggio tra le musiche di Boccherini, Turina, Villa-Lobos, Gardel e Piazzolla: Villa Pozzolini di Firenze (A.Gi.Mus Firenze, 6 luglio), Arezzo (7 luglio), Montaione (Classica, 8 agosto). E ancora l’Ensemble dell’ORT, formato da archi e fiati, interpreta una delle più amate opere di Beethoven, il Settimino op.20 alla Badia di Passignano (17 luglio) e a Montaione (25 luglio).

Infine non può mancare lo spettacolo musicale con le trasformazioni di Alessandro Riccio. Quattro gli appuntamenti. Due con il primo spettacolo da cui è nata questa straordinaria collaborazione “I FIATI ALL’OPERA”: il Quintetto a fiati dell’ORT ci trascinano nella vita di alcuni fra i più grandi compositori della storia della musica, Mozart, Rossini, Bizet, Puccini, raccontati in modo inusuale e accattivante da Riccio (Gambassi Terme, 11 luglio e Badia di Passignano, 31 luglio). Poi Riccio continua nelle sue trasformazioni in “TI RACCONTO DON GIOVANNI”: uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra emozione e divertimento. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti (Estate Fiesolana, 26 luglio e San Marcello Pistoiese 6 agosto).

L’estate continua in nome del grande repertorio con l’Orchestra al completo ospite di prestigiosi festival del territorio, riconfermati per il 2021. Saremo al Chigiana Festival il 5 luglio capitanati dal direttore artistico Daniele Rustioni; doppio appuntamento al 46° Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano (18 luglio Trio Kanon e Antonio Greco; 30 luglio Markus Stenz). Al Festival di Portogruaro il 29 agosto con Daniele Rustioni e Francesca Dego al violino. Alla Cittadella del Carnevale di Viareggio per il 67° Festival Puccini con il Grande Cinema: la proiezione di “City Light” di Charlie Chaplin con musica da vivo (26 agosto). Dal cinema al pop con sul palco del Musart Festival insieme a Edoardo Bennato (Firenze, Santissima Annunziata 19 luglio).

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

sabato 3 luglio | Seravezza, Palazzo mediceo di Seravezza ore 21.15

Ville e Giardini incantati

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726

sabato 3 luglio 2021 | Poggibonsi, Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale ore 21.30

Piazze d’Armi e di Città XVII edizione

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni dell’ORT

Biglietti da €5,00 a €13,00 – Per info Biglietteria tel. 0577 985697

lunedì 5 luglio 2021 | Siena, Chiesa di Sant’Agostino ore 21.15

Chigiana Festival 2021

Daniele Rustioni direttore

Ornella De Luca soprano Pasquale Scircoli tenore Diego Savini basso Alessandro Carbonare clarinetto Giuseppe Ettorre contrabbasso Franco Fabbrini basso elettrico

Chigiana Keyboard Ensemble

Chigiana Percussion Ensemble

COPLAND Concerto per clarinetto e orchestra

REICH Music for ensemble and orchestra – prima esecuzione italiana

STRAVINSKIJ Pulcinella, balletto con canto in un atto

Biglietti €5,00 e €10,00 – Per info tel. 0577 22091 – acquisto online www.chigiana.org

martedì 6 luglio 2021 | Firenze, Villa Pozzolini ore 21.00

InCanto d’Estate – Estate fiorentina 2021 / in collaborazione con A.Gi.Mus Firenze

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d’archi

musiche di Boccherini, Turina, Villa-Lobos, Gardel, Piazzolla

Ingresso gratuito su prenotazione – cell. 338 9841799 – 349 6525114 – agimus.firenze@agimus.it

mercoledì 7 luglio 2021 | Arezzo, Colle del Pionta ore 19.30

RiCreando – Oltre il Suono 2021 / in collaborazione con Associazione Le 7 Note

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d’archi

musiche di Boccherini, Turina, Villa-Lobos, Gardel, Piazzolla

Ingresso gratuito su prenotazione – cell. 340 8701431 – info@scuoladimusicale7note.it

giovedì 8 luglio 2021 | Villa Collemandina, Chiesa di S.Sisto e Margherita, ore 21.30

International Academy of Music 2021

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Ingresso gratuito su prenotazione: iamitalyfestival@gmail.com – cel. 388 4671502

venerdì 9 luglio 2021 | Empoli, Piazza Farinata degli Uberti ore 21.15

Notte d’incanto

Valerio Galli direttore

cast da definire

tre brani finalisti del Primo Concorso di Composizione “Ferruccio Busoni”

PUCCINI Gianni Schicchi (versione ridotta)

Biglietti a partire da €10,00 – Info: www.centrobusoni.org – tel. 0571 711122

sabato 10 luglio 2021 | Poggibonsi, Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale ore 21.30

Piazze d’Armi e di Città XVII edizione



TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Biglietti da €5,00 a €13,00 – Info Biglietteria tel. 0577 985697

domenica 11 luglio 2021 | Gambassi Terme, Giardino Comunale ore 18.00

Classica 2021



I FIATI ALL’OPERA

Quintetto a fiati dell’ORT

Alessandro Riccio attore

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726

giovedì 15 luglio 2021 | Pistoia, Fortezza Santa Barbara ore 21.15

Spazi Aperti 2021

Nil Venditti direttore

Francesca Dego violino

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

STRAVINSKIJ Pulcinella, suite dal balletto

Biglietto intero €15,00 – ridotto €10,00 – Info e prevendita Biglietteria Teatro Manzoni tel. 0573 991609 – 27112 acquisto online su www.bigliettoveloce.it

sabato 17 luglio 2021 | Tavarnelle in Val di Pesa, Badia a Passignano ore 21.15

I Concerti di Badia

Ensemble dell’ORT

CRUSELL Concert-Trio per clarinetto, corno e fagotto

BEETHOVEN Settimino op.20

Biglietto intero €15,00 ridotto €5,00 – I biglietti saranno acquistabili sul posto, la sera prima del concerto, previa prenotazione – info@amicidellamusicatavarnelle.it – cell. 3206008278

domenica 18 luglio 2021 | Montepulciano, Piazza Grande ore 21.30

46° Cantiere Internazionale d’Arte

Trio Kanon

Antonio Greco direttore

HÄNDEL Suite n.1 HWV 348 da Musica sull’acqua

HAYDN Sinfonia n.44 “Trauer-Simphonie” (Sinfonia funebre)

BEETHOVEN Triplo Concerto per violino, violoncello e pianoforte op.56

Per info info@fondazionecantiere.it – www.fondazionecantiere.it

lunedì 19 luglio 2021 | Firenze, Piazza Santissima Annunziata ore 21.15

Musart Festival



L’ORT e Edoardo Bennato “Da Rossini al Rock”

Edoardo Bennato voce solista

Maria Chiara Chizzoni soprano

Giuseppe Scarpato chitarra

Raffaele Lopez direttore

Biglietti da €28,75 a €48,30 – In vendita online su www.ticketone.it

venerdì 23 luglio 2021 | Firenze, Teatro Verdi ore 18.30

33° Incontri in terra di Siena

Andrew Litton direttore

Francesca Dego violino Sergei Nakariakov tromba Alessio Bax pianoforte

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

ČAJKOWSKIJ Variazioni su un tema rococò op.33, versione per tromba e orchestra di arrangiamento di M.Nakariakov

ČAJKOWSKIJ Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.23

Biglietti da €8,00 a €15,00 – Info biglietti tel. 0578 63116 – info@itslafoce.org

sabato 24 luglio 2021 | San Marcello Piteglio (PT), Oasi Dynamo ore 18.00

Musica in Oasi

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni dell’ORT

Biglietto Concerto+Apericena €30,00 – ridotto €15,00- Prenotazioni al cell. 331 2621947 – info@oasidynamo.org

domenica 25 luglio 2021 | Montaione, Gerusalemme di San Vivaldo ore 18.00

Classica 2021

Ensemble dell’ORT

CRUSELL Concert-Trio per clarinetto, corno e fagotto

BEETHOVEN Settimino op.20

Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726

lunedì 26 luglio 2021 | Fiesole, Teatro Romano ore 21.15

74° Estate Fiesolana

TI RACCONTO DON GIOVANNI

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

Alessandro Riccio attore

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

Biglietto €13,80 – In vendita online su www.ticketone.it – Info www.estatefiesolana.it

venerdì 30 luglio 2021 | Montepulciano, Piazza Grande ore 21.30

46° Cantiere Internazionale d’Arte

Markus Stenz direttore

STRAVINSKIJ Jeu de cartes

GLANERT Brahms Fantaise

BRAHMS Sinfonia n.1 op.68

Per info info@fondazionecantiere.it – www.fondazionecantiere.it

sabato 31 luglio 2021 | Tavarnelle in Val di Pesa, Badia a Passignano ore 21.15

I Concerti di Badia

I FIATI ALL’OPERA

Quintetto a fiati dell’ORT

Alessandro Riccio attore

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

Biglietto intero €15,00 ridotto €5,00- I biglietti saranno acquistabili sul posto, la sera prima del concerto, previa prenotazione – info@amicidellamusicatavarnelle.it – cell. 3206008278

domenica 1 agosto 2021 | Apuane, Campo Cecina ore 17.30

Musica sulle Apuane

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni dell’ORT

Info musicasulleapuane@gmail.com – tel. 0585 488081

domenica 1 agosto 2021 | Gambassi Terme, Giardino Comunale ore 18.00

Classica 2021

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726

lunedì 2 agosto 2021 | Scarlino, Castello di Scarlino ore 21.30

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

mercoledì 4 agosto 2021 | Chiusi, Piazza Vittorio Veneto ore 18.30

Festival Orizzonti 2021 / in collaborazione con FTS

MORRICONE & PIAZZOLLA

compositori in eterno

Gli Ottoni dell’ORT

Biglietto intero €5,00 ridotto €3,00 (+ €1,00 di prevendita)- Info tel. 0578 226273 – biglietteriafondazione@gmail.com

giovedì 5 agosto 2021 | Figline Valdarno, Arena del Teatro Garibaldi ore 21.15

Arena Summer Fest

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È necessaria la prenotazione online su www.fiv-eventi.it

venerdì 6 agosto 2021 | San Marcello Pistoiese, Poggio del Giudeo ore 18.00

Concerto nel Bosco

TI RACCONTO DON GIOVANNI

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

Alessandro Riccio attore

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto

Biglietto €5,00 – I biglietti saranno acquistabili sul posto – prenotazioni tel. 0573 621289

domenica 8 agosto 2021 | Montaione, Gerusalemme di San Vivaldo ore 18.00

Classica 2021

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d’archi

musiche di Boccherini, Turina, Villa-Lobos, Gardel, Piazzolla

Ingresso gratuito su prenotazione. Prenotazione online su www.eventbrite.it e telefonica 055.0681726

giovedì 26 agosto 2021 | Viareggio, Cittadella del Carnevale ore 21.30

67° Festival Puccini

CITY LIGHTS

“Luci della Città” di Charlie Chaplin

proiezione del film con musica dal vivo

Helmut Imig direttore

Info tel. 0584 359322 – ticketoffice@puccinifestival.it – www.puccinifestival.it

venerdì 27 agosto 2021 | Monteriggioni, Piazza Dante ore 21.30 / in collaborazione con CESVOT

Riprendiamoci la scena

TANGO 2021 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Piazzolla, Gardel

Ingresso libero – prenotazione obbligatoria: tel. 0577 304834 – info@monteriggioniturismo.it

domenica 29 agosto 2021 | Portogruaro, Teatro Russolo ore 21.00

Festival di Portogruaro

Daniele Rustioni direttore

Francesca Dego violino

WOLF-FERRARI Serenata per archi

MOZART Concerto n.1 per violino e orchestra K.207

STRAVINSKIJ Pulcinella, suite dal balletto

Info su www.fmsantacecilia.it/festival/