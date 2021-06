Gli appuntamenti di luglio con Paesaggi del Corpo

Proseguono gli appuntamenti con la grande danza internazionale a Velletri (RM): il 10 e il 18 luglio si esibiranno Companhia De Dança De Almada, Riccardo Guratti, Marta G. Tabacco, Megakles Ballet/ Petranura Danza, Mandala Dance Company per Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea.

Sabato 10 luglio 2021 dalle ore 18:30, presso la Casa delle Culture e della Musica, la compagnia portoghese, fondata da Maria Franco, Companhia De Dança De Almada inaugura la giornata con due performance di grande sapienza artistica e poetica: Subrosa, ideazione e coreografia di Bruno Duarte, performance incentrata sullo studio del contatto e della relazione sessuali tra corpi e persone come comunione autentica e Marvel, spettacolo ispirato all’immaginario dei fumetti dove sei ballerini con caratteristiche eccezionali condividono una storia comune fatta di superpoteri e paure, creando una tensione dualistica tra la figura dell’eroe e quella del condannato.

All’interno della retrospettiva dedicata ad autori e autrici emergenti under 35, Riccardo Guratti presenta Intuition 1 dove, utilizzando echi della danza, delle strutture e dei processi alchemici rinascimentali, ricostruisce un rituale di liberazione. Il performer porta con sé il pubblico nel creare un luogo personale e universale, una casa di possibilità per un rituale di liberazione, purificando e liberando lo spazio e i corpi che lo abitano. Mentre Marta G. Tabacco si esibisce in M-io, performance che si sviluppa a partire dal tema della perfezione, canone estetico e morale che la società ci costringe ad accettare e a raggiungere sotto forma di auto-imposizione. I movimenti imposti, predefiniti, standardizzati sono il lasciapassare per essere accettati dalla società. Ma cosa succede quando affrontiamo l’incontro con noi stessi?

Il secondo appuntamento di luglio è per il 18, dalle ore 17:00, quando si esibiranno in Piazza Cairoli, Megakles Ballet/ Petranura Danza con Agua e Mandala Dance Company con Les Fils Rouges. Spettacoli a cui sarà possibile assistere anche dalle ore 18:30 presso la Casa delle Culture e della Musica, dove aprirà le danze l’esito del laboratorio Visibile Poesia, condotto da Patrizia Cavola e Ivan Truol. Nella restituzione pubblica sarà centrale il dialogo con la Divina Commedia. Si attraverseranno i temi, le immagini, la struttura ritmica, il ruolo che il movimento come metafora poetica giocò in Dante. Concludono la serata Megakles Ballet/ Petranura Danza con Agua, progetto di Salvatore Romania e Laura Odierna, nato da una riflessione sul concetto di resilienza e caratterizzato dall’adozione di un movimento coreografico fluido come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta investendone lo spazio con tratti precisi; e Mandala Dance Company, concept e regia Paola Sorressa, con Les Fils Rouges, una produzione site specific che si ispira alle diverse interpretazioni dei leitmotiv che ci conducono in questa Vita: un filo invisibile, lunghissimo e indistruttibile cui siamo legati alla nostra anima gemella alla quale siamo destinati prima o poi a unirci.

Come per gli anni precedenti, il Festival verrà realizzato dall’associazione culturale La Scatola dell’Arte, sotto la Direzione artistica di Patrizia Cavola e sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo. In collaborazione con FONDARC Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri e con il patrocinio del Comune di Velletri. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid. Il programma del Festival è su: paesaggidelcorpo.it

Per info e prenotazioni: info@paesaggidelcorpo.it

PROGRAMMA

Sabato 10 luglio 2021

ore 18:30 Casa delle Culture e della Musica, Piazza Trento e Trieste

COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA “SUBROSA”

Ideazione e coreografia: Bruno Duarte

Co-creazione e performance: Luís Malaquias and Raquel Tavares

Musiche: António Vivaldi, Bruno Coulais, Hanan Townshend, Nicola Porpora, Ottorino Respighi, Vladimir Ivanoff

Sound design: Bruno Duarte

Assistente alla coreografia: Maria João Lopes

COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA “MARVEL”

Coreografia e musica: Luís Marrafa

Interpreti: Beatriz Rousseau, Bruno Duarte, Luís Malaquias, Mariana Romão e Raquel Tavares

Costumi: Catarina Morla

Progetto luci: Cláudia Rodrigues

Effetti sonori: José Pacheco

Assistente alla coreografia: Maria João Lopes

RICCARDO GURATTI – INTUITION 1

Coreografia e performance: Riccardo Guratti

Scenografo: Nikola Knecevic

Advisors: Katarina Bakatsaki, Giuseppe Vincent Giampino

Sguardo filosofico: Elisa Trifelli

Musiche: Luis de Milàn, Giulio Caccini, Cristofano Malvezzi, Hildegard von Bingen

Produzione: Ass. Cult. Atacama Onlus con il contributo di MIC Ministero della Cultura

Supportato da: DansBrabant Tilburg, Dansmakers Amsterdam, CSC Centro per la scena contemporanea Bassano del Grappa, Het Huis Utrecht, Ass.Cult.Matisse

Selezionato nel 2018 per Nuove Traiettorie XL e per DNAppunti coreografici

MARTA G. TABACCO “M-io” – MOVIMENTO DANZA

di e con Marta G. Tabacco

“ Progetto finalista del bando Residanza – La casa della nuova coreografia 2020” bando di ospitalità e residenza coreografica azione Gap! Change! Now! Projects for the next dance generation – Movimento Danza 2018/2020 ”

18 luglio 2021

ore 17:00 Piazza Cairoli

ore 18:30 Casa delle Culture e della Musica, Piazza Trento e Trieste

MEGAKLES BALLET/ PETRANURA DANZA – “AGUA”

Coreografie Salvatore Romania, Laura Odierna

Interpreti: Salvatore Romania, Claudia Bertuccelli, Francesco Bax

Musiche Philipe Glass

Light Design Francesco Noè

Costumi Debora Privitera

MANDALA DANCE COMPANY – “LES FILS ROUGES”

Concept e Regia: Paola Sorressa

Danzatori: Sara Zanetti, Vanessa Yareli Perez Mejia, Paola Sorressa

Musiche: Cristian Loffler

Produzione sostenuta da: Comune di Ladispoli, RP Consulting, European Choreographic Organization, Mandala Dance Company

paesaggidelcorpo.it

facebook | instagram

info@paesaggidelcorpo.it