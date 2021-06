I The Jab vincono Musicultura 2021

“E stata una grande edizione di Musicultura – ha detto Enrico Ruggeri alla fine della manifestazione – con grandi ospiti e grandi artisti tra i ragazzi, otto vincitori con otto proposte diverse tra loro perché la canzone d’autore si estende in tanti territori, secondo me in futuro si sentirà parlare di molti dei ragazzi che abbiamo visto in questo teatro meraviglioso.”

La XXXII edizione del Festival, tra le emozioni tangibili dei 1.200 presenti, gli ascolti delle dirette su Rai Radio 1 condotte da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, le visualizzazioni in streaming sulle pagine Facebook di Rai Radio1 e Musicultura e il volume delle interazioni social, si è conclusa con grande successo.

“È raro ritrovare nello stesso spettacolo le canzoni dei bravissimi vincitori di un concorso, quelle di artisti che hanno scritte pagine importanti della nostra storia musicali, le arie del grande melodramma, le note del “Canto degli Italiani – ha dichiarato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri – Tra palco e platea è tornata a vivere quella magia che il lockdown aveva dissolto. Spero che la nostra ripartenza sia di buon auspicio per tutti i Festival di questa estate 2021.”

Per rivivere le emozioni di Musicultura l’appuntamento è per il prossimo 6 luglio su Rai2 in seconda serata.

