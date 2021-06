Il corpo multiplo. Dance into the web maze

Dance into the Web Maze è il terzo capitolo del progetto di ricerca di Novissimo Bestiario nato nel 2007 dall’incontro con il racconto di Borges La casa di Asterione, e che si declina, in dialogo con il minotauro e la sua dimora, come un ingresso nel labirinto del quotidiano alla ricerca della creatura etimologicamente mostruosa che ci abita. Asterione ed il suo labirinto sono diventati gli estremi del filo con cui addentrarsi in una Trilogia del labirinto, della durata di 14 anni, ispirata alla tripartizione dei modelli di labirinto proposta da Eco nella prefazione del 1984 a Il libro dei Labirinti di Santarcangeli.

Il Capitolo I (2007-12): Cables# + La casa di Asterione – Labirinto unicursuale e Capitolo II (2011- 16): Appunti Pari + Appunti Dispari per un Novissimo Bestiario – Labirinto ad albero hanno indagato le scelte individuali e sulla misura in cui esse possano essere radicalmente originali.

Il Capitolo III (2016-21): La nuova casa di Asterione, Asterion’s Rooms – Dance into the Web Maze e GroundMaze# – Labirinto a rizoma interviene a ridefinire il tema dell’indagine: al centro non è più l’individuo ma la dimensione collettiva che si estende tra passato e presente e, che tramite le scelte dei singoli individui, si proietta nel futuro. Il progetto sarà prsentato al TANZAHOi International Dance and Dance Film Festival 3-5 Settembre 2021 ad Amburgo in formato livestream per il Festival Digitale 2021, Take Part in Another World

Il workshop

Con Dance into the Web Maze i codici della danza incontrano quelli della ripresa video per esplorare le possibilità del digitale.

L’ambiente digitale delle piattaforme per videoconference live, offre alla danza un nuovo tipo di ‘presenza’, caratterizzata principalmente dall’interazione di due parametri: da un lato la simultaneità dell’azione, dall’altro le inquadrature con cui i vari device riprendono i partecipanti. In ambito coreutico questi due parametri permettono tanto di lavorare allo stesso movimento anche se fisicamente distanti, quanto di comporre e ricomporre le singole fisionomie istituendo un rapporto sinergico fra le inquadrature/finestre di chat attive.