SCRITTO E DIRETTO DA FEDERICA BOGNETTI

CON FEDERICA BOGNETTI

LIGHT DESIGNER CLAUDINE CASTAY

DATORE LUCI PASQUALE PICCOLO

DISEGNO LOCANDINA DANILO ZERBINI

LOCANDINA ANDREA TIBALDI

SI RINGRAZIA MACRÒ MAUDIT TEATER, FRANCESCO CAMATTINI, KABBALAH CENTRE ITALIA

ISPIRATA DA RUDOLPH STEINER, GEORGE STEINER, ANTON CECHOV, FRANZ KAFKA

PRODUZIONE ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE, COMPAGNIA VERANDA RABBIT

Spettacolo inserito nel palinsesto La bella estate promosso dal comune di Milano

————

«All’incontro con il teatro e con l’arte una verità irrinunciabile si impossessa dell’essere umano senza più abbandonarlo. Non potrà più fare a meno della bellezza, astenersi dalla creazione. Vorrà raccontare storie con o senza voce, con o senza corpo, con o senza parole. E se non sarà lui a raccontarle le vorrà ascoltare, le vorrà vedere».

Elsinor Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Compagnia Veranda Rabbit presenta il nuovo lavoro dell’attrice e autrice lombarda Federica Bognetti.

Presentato in Prima nazionale al Festival di Napoli, Il mio nome è Cassandra è un monologo che indaga il ruolo dell’arte, oggi.

Nell’antica Grecia il teatro si trovava tra il tempio e il mercato, dove una linea verticale univa il basso all’alto: questo è il ruolo dell’artista, essere il tramite tra la Verità più alta e la vita quotidiana. Fare da canale verso l’eternità.

Bisogna spegnere questa voce o lasciare che invada il nostro essere?

In questo spettacolo un’attrice denuncia lo Stato per violento abbandono e recita la sua ultima parte lanciando un vaticinio: la sparizione della voce dell’arte.

Il progetto ruota attorno alla figura dell’artistain cui l’attore-creatore sviluppa il suo multiforme ruolo.

Diventa personaggio che dà voce a discorsi non suoi, griot/tramandatore di storie, colui che tiene in vita le parole, canale con il Creatore. Sacerdote di un rito vivo con un interlocutore vivo, rito che non può esistere se non c’è qualcuno che lo ascolta. Chi è oggi l’attore? Viene ascoltato?

Se la profetessa/griot dimenticherà noi potremo ricordare, tramandare?

Se lei sparisse la verità, la bellezza, la creazione sopravviveranno come desiderio nel cuore dell’uomo? «Diventerò come una Sirena che ha un’arma ancora più fatale del suo canto: il silenzio» (Franz Kakfa)

———–

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

TEATRO FONTANA

Quartiere Isola

Via G.A. Boltraffio, 21 20159 Milano

Per informazioni

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.00

Tel. 02.69015733

Mail. biglietteria@teatrofontana.it

ORARI SPETTACOLI

Martedì-giovedì ore 20.30

———-

PREZZI

INTERO € 21,00

GIOVEDÌ SERA € 17,00

CONVENZIONI* € 17,00

OVER 65 / UNDER 14 € 10,00

UNDER 26 € 15,00

TEATRO IN BICI € 15,00

PREVENDITA E PRENOTAZIONE € 1,00

——

ABBONAMENTI PROSA

2 INGRESSI € 35,00

4 INGRESSI € 56,00

6 INGRESSI € 75,00

RITIRO BIGLIETTI

DALLE 15:00 ALLE 18:00

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

La biglietteria apre due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Ritiro entro 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.