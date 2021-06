inosservanza: eventi della settimana

il progetto di residenza artistica a cura di archiviozeta in collaborazione con Play Zoo, MUVet, Fondazione Villa Ghigi, Biblioteca Amiral Cabral e Patto per la Lettura Bologna, in corso fino al 15 ottobre a Villa Aldini, via dell’Osservanza 35/37, Bologna

Lunedì 15 giugno alle ore 18.30

presentazione libro IL LUNGO VIAGGIO DI CIP E TIGRE

di Fabrizio Tonello e Aurélia Higuet

Il lungo viaggio di Cip e Tigre è un albo illustrato che tratta il fenomeno delle migrazioni e si ispira alle vicende della cosiddetta “rotta balcanica“, percorsa da migliaia di profughi che cercano di arrivare in Europa. Narra di un viaggio difficile e di un incontro tra la gattina norvegese Cip e una tigre solitaria, completamente fuori posto tra le fredde montagne innevate. Decidono di mettersi in cammino insieme, però la strada è piena di ostacoli.

L’autore ne parla con Veronica Ceruti (Bologna Biblioteche), Flavia Cristiano (IBBY Italia), Maria Benassi (Bologna sulla Rotta). Introduce e coordina Antonella Agnoli (Associazione Famiglie Accoglienti).

Evento realizzato in collaborazione con Biblioteca Amiral Cabral e Patto per la Lettura Bologna nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri in occasione di Bologna Children’s Book Fair.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti | nessuna prenotazione necessaria

Giovedì 17 giugnoalle ore 18

incontro DESIDERATA | MUVet

Le danzatrici incontrano il pubblico: interviste e conversazioni intorno ad uno spettacolo di danza ideale.Desiderata è una ricerca artistica a cura di Francesca Antonino e Silvia Berti (MUVet) direzionata alla costruzione di una performance di danza in dialogo con le persone. Sulla base di interviste e conversazioni si creeranno gesti, tracce sonore e segni che possano risuonare nei corpi del pubblico.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti | nessuna prenotazione necessaria

A seguire dalle ore 19

lettura/incontro IL COMPAGNO SEGRETO | Lorenzo Pavolini

Il compagno segreto è la risorsa estrema del racconto. Spunta inatteso e anfibio, chiede di essere accolto nel punto di smarrimento assoluto, quando ci sentiamo, noi all’ascolto e il narratore che ha preso la parola, estranei a tutto e tutti, persino a noi stessi.

Lorenzo Pavolini rilegge le pagine di Joseph Conrad come esercizio di empatia, considerando il racconto stesso un clandestino.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti | nessuna prenotazione necessaria

Sabato 19 giugno

dalle ore 10 alle ore 12

evento YOGA IN VILLA | FAI e Associazione Officina Yoga

Racconto a cura dei volontari FAI della villa costruita dal generale Aldini per Napoleone all’inizio dell’800, già aperta nelle recenti Giornate FAI di Primavera. A seguire lezione di Yoga all’aria aperta a cura di Laura Ferrari della Associazione Officina Yoga. La pratica sarà a piedi nudi e con il proprio tappetino.

Possibilità di pic-nic a cura del bar Zoo, solo su prenotazione telefonica 333-4405692.

Contributo a partire da €10 per gli iscritti, €15 per i non iscritti, prenotazione obbligatoria | PRENOTAZIONI: online: QUI

ore 18.30

lettura LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO? | archiviozeta

di Fëdor Dostoevskij con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, partitura musicale Patrizio Barontini, violoncello Francesco Canfailla

Dostoevskij nel 1862 decide di partire dalla Russia ortodossa, popolata di monaci e permeata di icone e riti, per visitare un’Europa malata che, con il suo Palazzo di Cristallo nella Londra dell’Esposizione universale, diventa simbolo di un mondo brutale ridotto a immenso e seducente meccanismo tecnico.

Lo scrittore russo capisce con grande anticipo che il nostro mondo è già un cimitero e nient’altro. Da quel momento inizierà a riflettere incessantemente sulla bellezza e sulla bontà, fino a formulare – nel romanzo L’idiota del 1869 – la domanda tragica che non riceverà mai nessuna risposta: Non è vero Principe che lei una volta ha detto che la bellezza salverà il mondo?

10€ intero – 5€ ridotto, prenotazione obbligatoria | PRENOTAZIONI: online: QUI