IO, ADOLF & MR. WALT – vol II è uno spettacolo di stand up comedy satirico che trova nel politically incorrect il suo più grande alleato.

Un mix esilarante di sesso, razzismo e patriarcato con cartoni animati, film di Hollywood, famiglia e attimi di vita vissuta che insieme ad ANDREA PAONE, comico, attore e stand up comedian livornese, domenica 20 giugno prenderà vita sul palco della Fortezza Vecchia di Livorno in occasione della rassegna Fortezza Vecchia (Piazza dei Marmi – per info e biglietti: https://www.fortezzavecchia.it/biglietti/p/20giugno).

Il giorno precedente, sabato 19, Andrea Paone sarà invece live a Roma, a Le Mura.

“Uno show per le mi nonne“, come l’ha definito lo stesso autore, in cui si intrecciano aneddoti sul suo passato e sulla sua educazione proprio partendo dalle sue nonne e dal loro punto di vista sui problemi del mondo di oggi e di ieri.

Cresciuto in una famiglia mista cattolico-ebrea, “la mia infanzia è stata un po’ come un giorno di vacanza per un turista a Gerusalemme”. Uno spettacolo che è più un viaggio nel nostro tempo che affronta molti argomenti considerati tabù, in un momento in cui per ogni comico è sempre più difficile parlare di determinate tematiche.

“Ho iniziato a scrivere Io, Adolf & Mr. Walt con la morte di mia nonna Lidia e, appena ho finito di scriverlo, è morta l’altra – racconta Andrea Paone, che torna a esibirsi a Livorno dopo aver lanciato il suo primo spettacolo di stand-up comedy “Tutto Molto Sbagliato” su Amazon Prime, a proposito della nascita dello spettacolo – Non potevo quindi non parlare di loro. Questo spettacolo non è altro che un racconto di quello che ho vissuto con loro e dei loro insegnamenti. Alla fine mi hanno sempre fatto vedere quanto fosse importante vedere il lato positivo della vita, anche quando mi cadeva il mondo addosso, e a ridere di tutto…pure della morte”.

ANDREA PAONE è un comico, attore e stand-up comedian. Nato a Livorno, a 3 anni decide di fare il comico dopo aver imitato Benigni nel bel mezzo di una cena di Natale. Nel 2017 inizia a fare stand-up comedy e per i suoi pezzi comici trova ispirazione nelle figure-chiave della sua infanzia, nei personaggi folli della sua terra, nell’assurdità dell’esistenza. Guascone, spavaldo e irriverente: potrebbe essere il bravo ragazzo della casa di fianco che ti sorride mentre seppellisce un cadavere. Il tuo. Nel 2020 ha scritto e interpretato il partigiano Sandro Pertini nel cortometraggio “101 giorni di Follia”; (regia di Lorenzo Antonioni). Si tratta di un progetto ambizioso, coadiuvato dal Comune di Firenze, che ripercorre la prigionia di Pertini e Saragat a Regina Coeli. “Stavo bene, prima di conoscermi”, uscito il 20 dicembre 2020 per la fiorentina Contrabbandiera Editrice, segna il suo debutto letterario. Il libro, che vede anche una meravigliosa prefazione de Lo Sgargabonzi, è una serie di racconti e disincantati, proprio come il suo personaggio sul palco. Affronta temi sociali come il femminismo, la morte e l’amore, il tutto condito da ironia, irriverenza e, a tratti, un po’ di black humor. Non solo risate però: spiccano anche alcuni commoventi racconti dedicati ai propri nonni e agli amori passati, e alcune “poesiole scanzonate” come le definisce lui. (https://contrabbandiera.it/product/stavo-bene-prima-di-conoscermi/) A gennaio 2021 esce in 180 paesi su Prime Video con il suo one man show “Tutto Molto Sbagliato“, registrato al Teatro Cometa OFF di Roma. Per l’estate 2021, nel completo rispetto delle norme in materia Covid-19 vigenti, è in programma un tour del suo “The Divine (stand-up) Comedy”, uno spettacolo teatrale scritto insieme al fido Antonio Probo, in cui i due vestiranno rispettivamente i panni di Dante e di Virgilio. Dante-Paone si sveglia a 700 anni dalla morte e, come ogni maledetto anno ’21, il mondo vive una pandemia. Dovrà così, insieme al Probo-Virgilio che poco saprà aiutarlo, aggiornare il suo mitico Inferno.

https://www.andreapaone.com/

https://www.facebook.com/AndreaPaoneComedy

https://www.instagram.com/andreapaonecomedy/

https://vm.tiktok.com/ZMddcntWs/