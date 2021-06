“Io sono pazzesco” di Federico Fashion Style

By

Link video “Io sono pazzesco”: https://youtu.be/1pOoaME94xY

Parlando del brano Federico ci spiega: – Io Sono Pazzesco è il mio nuovo singolo, un brano che racconta realmente come sono io, perché il mio mondo è pazzesco e spero di farlo arrivare a tutti, perché sorridere e sognare è la cosa più bella che possa esistere. Diventiamo tutti pazzeschi! –

È uscito il nuovo videoclip di Federico Fashion Style, “Io sono pazzesco“, girato a Cinecittà World e nell’incantevole paradiso di QC Terme di Roma, una produzione di Joseba Label per la regia di Valerio Matteu e le coreografie di Gianluca Lanzillotta, con la partecipazione straordinaria della bellissima e giovanissima influencer Aurora Celli, famosa TikToker con oltre due milioni di follower.

Il brano, già presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.

Dai toni leggeri e irriverenti, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, canta questo nuovo brano con cui descrive se stesso, un personaggio eccentrico che si muove tra la moda e la musica, esplodendo in un inno alla vita e alla fiducia in se stessi, così che ogni persona guardandosi allo specchio possa dire “Io sono pazzesco“.

La canzone di Federico è interpretata nella parte femminile dalla talentuosa cantautrice romana Michelle. È già disponibile in tutti i digital store, prodotta da Gianni Testa per Joseba Label e scritta dallo stesso con Federico in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

Copertina di Simone De Sena

