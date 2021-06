Itinerari Musicali di Roma Sinfonietta, il tango di Astor Piazzolla

È intitolato Tango Nuevo rivisited il terzo appuntamento degli “Itinerari musicali” di Roma Sinfonietta e sarà un omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita, da parte di tre noti musicisti della galassia del jazz, l’italo-argentino Javier Girotto al sassofono e gli italiani Gianni Iorio e Alessandro Gwis, rispettivamente al bandoneon e al pianoforte.

Il concerto avrà luogo, sabato 3 luglio 2021 alle 19.00 al Caffè Letterario di via Ostiense 95, che è allo stesso tempo un bookshop, un caffè e un palcoscenico per eventi culturali, che con i suoi ben 1000 metri quadrati garantisce il distanziamento e la sicurezza degli spettatori nel rispetto della normativa attuale.

Il progetto Tango Nuevo rivisited, è stato fissato in un cd dell’etichetta discografica tedesca ACT, una delle più importanti nell’ambito jazzistico mondiale. Questo progetto è partito dall’idea di registrare nuovamente il disco che nel 1974 consolidò l’incontro tra il famoso innovatore del tango Astor Piazzolla e il grande jazzista Jerry Mulligan. Javier Girotto aveva dieci anni quando, a Cordoba in Argentina, si trovò tra le mani il vinile Tango Nuevo, con in copertina il garnde sax baritono statunitense Gerry Mulligan e il bandoneista Astor Piazzolla, uno di fronte all’altro a celebrare un incontro carico d’implicazioni per la storia delle musiche del continente americano. Da lì nacque l’idea di Tango Nuevo rivisited.

Girotto stesso ricorda: “Quest’idea inizialmente mi sembrava strana, ma poi ha cominciato a prendere forma e “gusto” nella mia testa. In fondo quel disco di Piazzolla e Mulligan ha segnato la mia crescita musicale e quei due musicisti sono stati per me fonte di ispirazione sia per comporre che per suonare. Mi sono così convinto che era un’idea giusta. L’organico che ho scelto, ridotto rispetto all’originale con archi e batteria, è formato da sax baritono, bandoneon e pianoforte con elettronica. E insieme abbiamo scelto di dare più apertura all’improvvisazione e spazio ad ogni solista”. Il risultato, che potrebbe essere definito come una versione jazz dell’originale, ha confermato che l’idea di Girotto era più che giusta.

La rassegna “Itinerari Musicali” è sostenuta dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo.

