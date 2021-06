“July for future”, l’arena estiva dentro la scuola

Un’arena estiva lunga una settimana, organizzata dagli studenti e riservata agli studenti delle scuole fiorentine, ma aperta all’intera città su prenotazione. E’ “July for future” (12-17 luglio), rassegna gratuita di laboratori, film, teatro, incontri, fotografia, musica, promossa dall’Istituto Tecnico e Liceo Linguistico Marco Polo insieme agli studenti, nell’ambito del Piano ministeriale Scuola Estate, che si terrà all’interno della scuola Marco Polo a San Bartolo a Cintoia. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’associazione Murmuris, la Fondazione Stensen, Unicoop Firenze, la rivista Edera e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Tra gli eventi in programma: l’incontro con il sindaco Dario Nardella (che risponderà alle domande degli studenti) su “Firenze e il turismo ripartano dai giovani” (12 luglio); l’incontro con lo psicologo Matteo Marini sulle conseguenze psicologiche della pandemia (13 luglio); l’appuntamento su “Come avvicinare i giovani all’arte” con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e Wikipedro (13 luglio); l’incontro con Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica (16 luglio); l’incontro con l’assessora Sara Funaro sulla scuola post pandemia (15 luglio); lo spettacolo teatrale “Svergognata” (nell’ambito dell’Estate Fiorentina) di Antonella Questa (14 luglio), che due mesi fa aveva partecipato alla tanto discussa assemblea sul porno etico e sessualità proprio al Marco Polo; la performance teatrale “Almeno nevicasse” di Francesca Sarteanesi (14 luglio), al termine di un laboratorio teatrale; il film “I cento passi” alla presenza del regista Marco Tullio Giordana (13 luglio); il film “Marco Polo”, sulla scuola omonima, alla presenza del regista fiorentino Duccio Chiarini (12 luglio); la festa rituale giapponese (12 e 13 luglio), in cui l’associazione Lailac terrà seminari di vestizione giapponese e cultura del tè, laboratorio di preparazione del sushi, calligrafia e disegno, ikebana, onigiri, tamburo tradizionale.

Il 12 e 13 luglio sarà presente una postazione che consentirà di fare un’esperienza immersiva su Dante e la Divina Commedia. La postazione sarà gestita dalla Rivista Edera.

“Questa rassegna ha un obiettivo ambizioso – sostiene il preside del Marco Polo Ludovico Arte -, quello di mettere i ragazzi al centro della ripartenza della scuola e del Paese dopo la pandemia perché crediamo che non sia possibile immaginare il futuro senza le loro idee e i loro sogni. E ci sembra significativo che sia una scuola, insieme a soggetti e istituzioni importanti della città, a promuovere questa iniziativa, che per noi rappresenta una prima edizione, da ripetere e sviluppare nei prossimi anni. I ragazzi hanno contribuito a selezionare le attività, hanno scelto i personaggi da coinvolgere, hanno partecipato alle scelte su grafica e comunicazione, durante la manifestazione gestiranno l’organizzazione, frequenteranno i laboratori e gli spettacoli, saliranno sul palco per le interviste. Infine, crediamo sia urgente porre rimedio alla carenza di iniziative per adolescenti e giovani. Un evento di questo tipo, che nasce in una scuola e si apre alla città, ha qualcosa di straordinario, di visionario. Ambisce a diventare un esperimento sociale sorprendente, un’occasione per promuovere esperienze artistiche e culturali, uno spazio per incontrarsi e confrontarsi, un laboratorio della società che vorremmo. Un posto dove finalmente ritrovarsi insieme fisicamente, ma soprattutto un luogo dell’anima “.

La partecipazione a “July for future” è gratuita e aperta a tutti, ma con alcune regole. I laboratori sono riservati a chi ha meno di 25 anni, con precedenza per gli studenti del Marco Polo. Gli incontri e gli spettacoli sono aperti anche agli adulti, con precedenza per i ragazzi under 25. I posti sono limitati. Pertanto è obbligatoria la prenotazione. All’interno della scuola è attivo il bar.

Il programma dettagliato è consultabile alla pagina www.ittmarcopolo.edu.it/julyforfuture/

Per informazioni è possibile scrivere a julyforfuture@ittmarcopolo.edu.it o telefonare a 3299160071. Per partecipare alle attività è necessario prenotarsi su w www.julyforfuture.eventbrite.it

PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 12 LUGLIO

9.30/12.00 e 14.30/18.30 ALMENO NEVICASSE Laboratorio sull’identità con ago e filo. Con Francesca Sarteanesi

10-19 MARCO POLO Scuola di cinema. Con Duccio Chiarini

16-20 TANABATA AL MARCO POLO Festa Giapponese. A Cura di Associazione Lailac

17-19 STORIE SU UNA SEDIA Laboratorio di Narrazione. Con Lorenzo Degl’Innocenti

17-19 PORTO DELLE STORIE Laboratorio di Scrittura. Con Michele Arena

17-19 DO YOU HEAR THE PEOPLE SING? Laboratorio di musical e canto corale. Con Elena Talenti

17-20 IMMAGINIAMO Laboratorio di Fotografia. Con Marco Borrelli

17.30 SALOTTO DELLE IDEE Incontro su “Firenze e il turismo ripartano dai giovani” con Dario Nardella e Mirko Dormentoni

21.15 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: “MARCO POLO. Un anno tra i banchi di scuola”. A cura di Istituto Stensen.

MARTEDÌ 13 LUGLIO

9.30/12.00 e 14.30/18.30.ALMENO NEVICASSE Laboratorio sull’identità con ago e filo. Con Francesca Sarteanesi

10-19 MARCO POLO Scuola di cinema. Con Duccio Chiarini

16-20 TANABATA AL MARCO POLO Festa Giapponese. A Cura di Associazione Lailac

17-19 STORIE SU UNA SEDIA Laboratorio di Narrazione. Con Lorenzo Degl’Innocenti

17-19 PORTO DELLE STORIE Laboratorio di Scrittura. Con Michele Arena

17-20 IMMAGINIAMO Laboratorio di Fotografia. Con Marco Borrelli

17-19 DO YOU HEAR THE PEOPLE SING? Laboratorio di musical e canto corale. Con Elena Talenti

17-19 OCCHIO A COME PARLI Laboratorio di Public Speaking. Con Fabrizio Checcacci.

17-19 COME STIAMO? Aspetti psicologici del futuro dopo la pandemia. Con Matteo Marini

17.30 SALOTTO DELLE IDEE Incontro su “Come avvicinare i giovani al mondo dell’arte”. Con Eike Schmidt, Wikipedro e Rivista Edera

21.15 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “I CENTO PASSI”. Con Marco Tullio Giordana. A cura di Istituto Stensen.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

9.30/12.00 e 14.30/18.30.ALMENO NEVICASSE Laboratorio sull’identità con ago e filo. Con Francesca Sarteanesi

10-19 MARCO POLO Scuola di cinema. Con Duccio Chiarini

17-20 IMMAGINIAMO Laboratorio di Fotografia. Con Marco Borrelli

17-19 STORIE SU UNA SEDIA Laboratorio di Narrazione. Con Lorenzo Degl’Innocenti

17-19 PORTO DELLE STORIE Laboratorio di Scrittura. Con Michele Arena

17-19 DO YOU HEAR THE PEOPLE SING? Laboratorio di musical e canto corale. Con Elena Talenti

17-19 RAP GOOD Laboratorio di musica Rap. Con Charlie Daliko

18.30 performance finale del laboratorio sull’identità ALMENO NEVICASSE. Con Francesca Sarteanesi

19.00 performance finale del laboratorio di narrazione STORIE SU UNA SEDIA. Con Lorenzo Degl’Innocenti

19.30 performance ESSERE UNA SUORA È PROPRIO OK, estratto dell’omonimo spettacolo. Con Fabrizio Checcacci.

21.15 SVERGOGNATA Spettacolo teatrale. Con Antonella Questa

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

10-19 MARCO POLO Scuola di cinema. Con Duccio Chiarini

17-19 PORTO DELLE STORIE Laboratorio di Scrittura. Con Michele Arena

17-19 RAP GOOD Laboratorio di musica Rap. Con Charlie Daliko

17-19 OCCHIO A COME PARLI Laboratorio di Public Speaking. Con Fabrizio Checcacci.

17-19 COME STIAMO? Aspetti psicologici del futuro dopo la pandemia. Con Matteo Marini

17.30 SALOTTO DELLE IDEE Incontro su “Quale scuola dopo la pandemia”. Con Sara Funaro, Ludovico Arte, studenti e insegnanti del Marco Polo.

21.15 FIRENZE LIBERA TUTTI Spettacolo teatrale. Con Attodue

VENERDÌ 16 LUGLIO

17-19 PORTO DELLE STORIE Laboratorio di Scrittura. Con Michele Arena

17-19 RAP GOOD Laboratorio di musica Rap. Con Charlie Daliko

17-19 COME STIAMO? Aspetti psicologici del futuro dopo la pandemia. Con Matteo Marini

17.30 SALOTTO DELLE IDEE Incontro su “Discriminazioni e omofobia”. Con Malika Chalhy.

21.15 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “LAURENCE ANYWAYS” v.o. sottotitolata in italiano. A cura di Istituto Stensen.

SABATO 17 LUGLIO

dalle 20.45 Proiezione dei corti degli studenti del laboratorio MARCO POLO Scuola di cinema. Con Duccio Chiarini

21.15 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “IL DIRITTO DI CONTARE” v.o. sottotitolata in italiano. A cura di Istituto Stensen.

