Lattexplus Festival presenta Apparat live

La buona notizia è che Lattexplus Festival torna nel 2021. L’altra buona notizia è che lo fa in presenza, con due ospiti e una location d’eccezione.

L’ultimo appuntamento con il Festival risale ad un live streaming del concerto dell’artista Indian Wells alla Cappella dell’Apparizione del convento di Monte Senario.

Adesso Lattexplus torna finalmente dal vivo, con un appuntamento aperto al pubblico, previsto per venerdì 3 settembre all’Ultravox Firenze, il nuovo spazio dell’Estate Fiorentina, già conosciuto come Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. In programma due imperdibili concerti: quello di Apparat e quello di Gigi Masin (Prevendite disponibili solo su https://link.dice.fm/Y6M3MC3hkhb).

Il primo è tra i maggiori esponenti mondiali della musica elettronica e già autore di prestigiose colonne sonore. Il suo lavoro ha sempre avuto un denominatore comune: un’eleganza che permea ogni suono e fornisce strati di dettagli sfumati capace di generare una bellezza quasi universale e fortemente emotiva.

Come membro di Moderat, il cui ultimo album III è stato pubblicato su Monkeytown (Mute in Nord America) nel 2016, come partner musicale di Ellen Allien (Orchestra of Bubbles) e come solista, Apparat ha sempre cercato di trascendere il dancefloor e la sala da concerto allo stesso modo, concentrandosi sui dettagli per esaltare il risultato finale con melodie capaci di riecheggiare nella memoria in eterno.

Recentemente si è concentrato sul cinema, su progetti tv e produzioni teatrali, ottenendo riconoscimenti e awards per lavori come Capri – Revolution (diretto da Mario Martone, 2018), che ha vinto la migliore colonna sonora al Festival del cinema di Venezia, e per Manufactory, performance frutto della collaborazione con gli artisti visivi collaboratori di lunga data Transforma, recentemente eseguita al Barbican di Londra con grande successo. I brani di Apparat sono stati utilizzati anche in serie televisive di fama tra cui “Breaking Bad” e “Dark”.

Gigi Masin è invece nella scena musicale dai primi anni ’70. Dopo un lunga esperienza nel modo del teatro e della radiofonia, pubblica il suo primo disco, “Wind”, nel 1986. Seguono negli anni altri lavori, sia come solista sia in collaborazione con altri artisti, oltreché ad una serie di video e cortometraggi.

Molti artisti e DJ hanno riproposto la sua musica (tra gli altri Björk, To Rococo Rot, Nujabes, Main Attrakionz, Dusty Residents, Friendzone, Moomin, Reverlse, Cahb, Perfect Keys) che è presente anche in numerose compilation (Cafè Mambo, Klassik Radio, Music For Dreams, Late Night Broadcast).

Nel 2013 l’etichetta olandese Music From Memory pubblica “Talk To The Sea“, una raccolta che corre lungo trent’anni di musica e che si è rivelata uno dei dischi più venduti e premiati della scorsa stagione. Nel 2014 ha pubblicato “Hoshi” (con il duo mantovano Tempelhof) e “Clouds” (un trio con Jonny Nash e Marco Sterk chiamato Gaussian Curve) entrambi destinati a replicare il successo di “Talk To The Sea”.

Lattexplus Festival è manifestazione open air dedicata alla musica elettronica e alle arti contemporanee. Il Festival si connota per una programmazione multidisciplinare e di caratura internazionale che vede alternarsi performance musicali e audiovisive, incontri sulla musica e la tecnologia, video-installazioni, live act con particolare attenzione all’eco-sostenibilità.

Il Festival, ideato e prodotto dall’associazione culturale Feeling, gode del supporto del Comune di Firenze ed è inserito nel cartellone dell’Estate Fiorentina. È sostenuto da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo.