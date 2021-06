Ispirato alla vita di Ennio Flaiano

con Lino Guanciale

regia Davide Cavuti

produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni

durata 1h15 minuti

———-

Dopo il successo di Itaca… il viaggio, Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano in scena con un nuovo spettacolo, Non svegliate lo spettatore, dedicato alla vita di Ennio Flaiano, scrittore (vincitore del Premio Strega 1947 con Tempo di uccidere) e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini (I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8 ½ ), da Alessandro Blasetti (Peccato che sia una canaglia), da Steno-Monicelli (Guardie e Ladri) e di altri capolavori della cinematografia italiana.

Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo – afferma il regista e compositore Davide Cavuti – I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale e storico. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino) è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide dell’esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura, formazione e apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati.

Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di uno straordinario Lino Guanciale e il commento musicale del maestro Davide Cavuti.

———–

Orari

h.21.15



Prezzi

pedana + bordo piscina > posto unico 30€

I e II settore gradoni + prato > intero 25€, ridotto under 26/over65 15€

III e IV settore gradoni + prato > intero 20€, ridotto under 26/over65 15€

——–

Aperitivo/ bistrot

A partire da quest’anno, sarò GuD Milano a gestire l’offerta food & beverage dei Bagni Misteriosi con la relativa eventistica. Ottavo indirizzo dopo CityLife, Eustachi, Darsena, Stazione Centrale, Bocconi, Idroscalo e Beach, GuD BAGNI MISTERIOSI ha inaugurato il 15 maggio, con una proposta che copre dal lunch al dopo cena distribuiti nei 400 coperti a bordo piscina e nei 100 della terrazza sopraelevata. (https://www.gudmilano.com/gud-bagni-misteriosi.asp)



Informazioni e orari aperitivo all’indirizzo

https://www.bagnimisteriosi.com/bar/

———-

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it