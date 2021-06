Saverio Raimondo in live show

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix e il cattivo Ercole Visconti del nuovo film Disney Pixar “Luca”, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell’estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell’ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, il comico si esibirà in tutta Italia. Tra cui:

Roma. Al Globe Theatre a Villa Borghese per la seconda edizione della rassegna ‘Tutta scena – Il teatro in camera’, lunedì 5 luglio, ore 21:00

QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI: TicketOne.it

Napoli. A Palazzo Reale per il festival ‘Palazzo Reale Summer Fest’, che per l’occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale il Giardino Romantico e i cortili, domenica 18 luglio, ore 21:40

QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI: TicketOne.it

Milano. Al Circolo Magnolia, mercoledì 28 luglio, ore 21:00

QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI: MailTicket.it

Uno show in cui parlerà a ruota libera di quarantene imbarazzanti, positività asintomatiche, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire. Un monologo divertente, con rari casi di trombosi fra gli spettatori.

Saverio Raimondo (1984) è uno stand-up comedian. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante è su Netflix distribuito in 190 Paesi. Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti, e oggi è attivo in tv (Pigiama Rave, late night in smart working su Rai4; Le Parole della Settimana su Rai3, dove ha ottenuto grande successo con i suoi “documentari” in stile Alberto Angela; Porta a Porta su Rai1), radio e con i suoi live in giro per l’Italia. Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Ha ideato e condotto per cinque stagioni il late night show CCN – Comedy Central News su Comedy Central, per il quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi. Nel 2018 si è esibito per il Papa. Un anno dopo si è sposato con la pornostar Valentina Nappi con rito pastafariano. È autore di due libri umoristici: Stiamo Calmi – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia edito Feltrinelli e Io Esisto – Babbo Natale Vuota il Sacco edito DeA Planeta. Scrive rubriche umoristiche e satiriche per la Repubblica e il Foglio. E’ la voce di Ercole Visconti, il cattivo del film Disney e Pixar “Luca”, sia in originale che in italiano ed è vincitore del premio “Cinema e Parole” in occasione del Figari Film Fest – festival internazionale di cortometraggi.