Segnali. Festival Teatro ragazzi (31° edizione)

Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria torna Segnali, lo storico appuntamento dedicato al teatro ragazzi: un momento di incontro e di confronto tra le diverse realtà produttive e distributive a livello nazionale, realizzato e sostenuto dalle due strutture organizzatrici, il Teatro del Buratto ed Elsinor Centro di Produzione Teatrale – sotto la direzione tutta al femminile di Renata Coluccini e di Giuditta Mingucci – e con la generosa collaborazione delle Compagnie scelte.

Nato su impulso di Regione Lombardia come “Vetrina” per promuovere la produzione teatrale del territorio, Segnali ha percorso un lungo e variegato cammino che lo ha portato a costituirsi come festival e ad espandersi a livello nazionale e internazionale.

Nell’ottica di intercettare i mutamenti e le tendenze del teatro ragazzi ed individuare il valore artistico ed educativo del teatro per i più giovani, Segnali propone in questa edizione 20 titoli – tra cui numerosi debutti – rappresentativi di diversi linguaggi, ricerche formali e contenutistiche.

Come da tradizione il Festival organizza e promuove la cerimonia di consegna degli Eolo Awards- anticipata quest’anno al 6 maggio e realizzata solo online – e la creazione di nuove scritture teatrali per le nuove generazioni. In occasione di questa XXXI° edizione è stato inaugurato, infatti, il Premio di drammaturgia volto alla valorizzazione e allo sviluppo di nuovi testi destinati al pubblico giovane. La giuria, composta da Pino Di Bello, Simona Gonella, Brigitte Korn_Wimmer, Bruno Stori e coordinata dalla direzione artistica, ha premiato il testo Passi di Marco De Rossi in occasione dell’appuntamento online del 6 maggio scorso.

Come sempre il Festival è aperto al pubblico milanese, non solo dei più piccoli ma anche dei grandi, molti infatti gli spettacoli tout-public: perché uno spettacolo di teatro ragazzi è innanzitutto uno spettacolo e non c’è limite di età per apprezzarlo. I diversi spettacoli in programma verranno presentati in una 4 giorni fitta di appuntamenti programmati dalla mattina alla sera.

INGRESSO GRATUITO PER OPERATORI ACCREDITATI E RIDOTTO A 5€ PER PUBBLICO.

Per informazioni e prenotazioni

festivalsegnali.com



Teatro del Buratto – tel. 02.27002476

Teatro Fontana – 02.69015733